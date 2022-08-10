Те, кто вернулся в оккупированные города Луганской области, через несколько дней эвакуируются оттуда во второй раз – Гайдай

Гайдай: Ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

"Оккупанты обещали оставшимся людям восстановление любимыми ими "коммунистическими темпами". Начиная с февраля, россияне стирали с лица земли Попасную, впоследствии вошли в город. Несколько месяцев звучали громкие обещания, пока не приняли решение оставить все как есть, то есть вообще не восстанавливать разрушенный населенный пункт. Через два месяца отопительный сезон. Однако ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего. И не будет, потому что не успеют", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, местное население постепенно разочаровывается в многочисленных обещаниях оккупантов.

"Некоторые люди ознакомились с новостями на вражеских ресурсах о быстром восстановлении и попытались вернуться в родные города. Побывали несколько дней, увидели, что выполняются только показательные вещи для телевидения, и решили эвакуироваться во второй раз. Доверие к оккупационным властям постепенно теряется", – отметил глава ОВА.

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