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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Те, кто вернулся в оккупированные города Луганской области, через несколько дней эвакуируются оттуда во второй раз – Гайдай

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Гайдай: Ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего
Гайдай: Ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего
Фото: Луганська ОВА/Гайдай Сергій / Telegram

Жители Луганской области, которые возвращаются в оккупированные населенные пункты, надолго там не остаются. Об этом 10 августа в Telegrаm заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Оккупанты обещали оставшимся людям восстановление любимыми ими "коммунистическими темпами". Начиная с февраля, россияне стирали с лица земли Попасную, впоследствии вошли в город. Несколько месяцев звучали громкие обещания, пока не приняли решение оставить все как есть, то есть вообще не восстанавливать разрушенный населенный пункт. Через два месяца отопительный сезон. Однако ни в одном из захваченных городов за три-четыре месяца россиянами не сделано ничего. И не будет, потому что не успеют", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, местное население постепенно разочаровывается в многочисленных обещаниях оккупантов.

"Некоторые люди ознакомились с новостями на вражеских ресурсах о быстром восстановлении и попытались вернуться в родные города. Побывали несколько дней, увидели, что выполняются только показательные вещи для телевидения, и решили эвакуироваться во второй раз. Доверие к оккупационным властям постепенно теряется", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июляПод контролем украинских военных остаются два села Луганской области, говорил Гайдай.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Попасная, Сергей Гайдай, война России против Украины
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