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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Теплоснабжение в Херсоне возобновят ориентировочно 26 февраля – ОВА

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Оккупанты повредили Херсонскую ТЭЦ
Оккупанты повредили Херсонскую ТЭЦ
Фото: Херсон Daily / Facebook (иллюстративное)

В Херсоне продолжается ремонт тепловой сети Херсона, поврежденной артиллерийскими обстрелами россиян 23 февраля. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Была повреждена тепловая сеть Херсона. Теплоснабжение города прекратилось. Ремонтные бригады сразу приступили к работе, чтобы установить все места повреждений и устранить последствия вражеской атаки. В настоящее время работы продолжаются", – говорится в сообщении. 

Восстановление подачи тепла администрация Херсонской ТЭЦ анонсировала на воскресенье, 26 февраля, "при условии успешных испытаний". 

23 февраля в результате очередного российского удара в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, сообщили в ОВА. По словам президента Владимира Зеленского, поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов (более 40 тыс. человек). 

В Минэнерго Украины 24 февраля добавили, что в результате обстрелов Херсонской ТЭЦ повреждены важное оборудование и теплосеть, ремонтные бригады работают круглосуточно для возобновления ее работы. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Херсон, отопление, ТЭЦ, ремонт, обстрелы, война России против Украины, теплоснабжение, Херсонская ТЭЦ
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