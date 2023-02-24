Теплоснабжение в Херсоне возобновят ориентировочно 26 февраля – ОВА

"Была повреждена тепловая сеть Херсона. Теплоснабжение города прекратилось. Ремонтные бригады сразу приступили к работе, чтобы установить все места повреждений и устранить последствия вражеской атаки. В настоящее время работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Восстановление подачи тепла администрация Херсонской ТЭЦ анонсировала на воскресенье, 26 февраля, "при условии успешных испытаний".

23 февраля в результате очередного российского удара в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, сообщили в ОВА. По словам президента Владимира Зеленского, поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов (более 40 тыс. человек).

В Минэнерго Украины 24 февраля добавили, что в результате обстрелов Херсонской ТЭЦ повреждены важное оборудование и теплосеть, ремонтные бригады работают круглосуточно для возобновления ее работы.