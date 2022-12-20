The Economist назвал Украину государством года

В журнале отмечают, что с того момента, когда они начали называть страну года, начиная с 2013-го, это всегда было трудно. Окончательному выбору предшествовали долгие дискуссии. Но в этом году определиться оказалось просто.

"Выбор очевиден. Это может быть только Украина", – говорится в статье.

Авторы пишут, что обычно страной года становится та, которая больше всего улучшилась за истекшие 12 месяцев, поэтому Украина – необычный выбор, так как жизнь украинцев существенно ухудшилась после военного вторжения России.

"Множество людей погибло. Города разрушены и сожжены. Миллионы покинули свои дома. Экономика Украины сократилась примерно на треть. Из-за российских атак многие украинцы дрожат в темноте без электричества", – отмечается в статье.

Тем не менее журнал решил выбрать Украину за четыре качества, которые выделяют ее граждан. Это героизм, изобретательность, стойкость и вдохновение.

Издание пишет, что, когда началось вторжение, многие думали, что Украина не выстоит, однако ее защитники стояли и сражались, а президент отказался эвакуироваться в безопасное место. Защищать страну пошли все – от сантехников до профессоров и звезд, отмечается в статье.

Кроме того, украинцы быстро изучили слабости врага, научились пользоваться новым западным оружием, показали себя более быстрыми и хорошо адаптирующимися.

Журнал отмечает, что украинцы стойко переносят последствия войны. Они топят снег, если нет воды, находят источники электричества, когда нет света, и ищут выход из ситуации. Ужасы, которые несет в Украину Путин, не сломили боевой дух украинцев, говорится в статье. Кроме того, за редким исключением украинцы не ответили России тем же на ее военные преступления. Российские военнопленные отмечали хорошее обращение с ними.

Издание также говорит о том, что украинцы защищают не только себя, но и своих соседей. Пример Украины вдохновляет угнетенных людей во всем мире, говорится в статье.

Статья проиллюстрирована рисунком художника Сергея Майдукова. На иллюстрации изображен украинский военный с переносным противотанковым комплексом, через который проходит луч света. Майдуков опубликовал ее на своей странице в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergiy Maidukov Illustration (@sergiymaidukov)