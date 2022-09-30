Трое украинских морпехов смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию. Полгода они скрывались в оккупированном городе – ГУР МО

"Была получена информация, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются трое украинских военнослужащих бригады морской пехоты – двое мужчин и женщина", – рассказали в разведке.

Сообщается, что в марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации.

"Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания", – отметили в ГУР МО.

Для возвращения украинских защитников оперативные подразделения ГУР МО, ГБР, НАБУ и Национальной полиции провели операцию по эвакуации – и украинские морпехи смогли покинуть оккупированную территорию.

"В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу", – резюмировали в разведке.