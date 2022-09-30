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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трое украинских морпехов смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию. Полгода они скрывались в оккупированном городе – ГУР МО

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Трое десантников ВСУ смогли выбраться на подконтрольную Украине территорию
Трое десантников ВСУ смогли выбраться на подконтрольную Украине территорию
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

Трое украинских морских пехотинцев – двое мужчин и женщина – смогли незаметно для врага покинуть временно оккупированные территории, где они были вынуждены скрываться от россиян шесть месяцев. Об этом сообщает 29 сентября в Telegram Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины.

"Была получена информация, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются трое украинских военнослужащих бригады морской пехоты – двое мужчин и женщина", – рассказали в разведке.

Сообщается, что в марте во время боевых действий мужчины получили ранения. В результате их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации.

"Продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые давали воинам лекарства и продукты питания", – отметили в ГУР МО.

Для возвращения украинских защитников оперативные подразделения ГУР МО, ГБР, НАБУ и Национальной полиции провели операцию по эвакуации – и украинские морпехи смогли покинуть оккупированную территорию.

"В настоящее время все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу", – резюмировали в разведке.

Теги: Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, разведка, десантники, пленные, ВСУ, страна-агрессор, война России против Украины, военнослужащий, женщины, ранение, Десантно-штурмовые войска, российские оккупанты, десант
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