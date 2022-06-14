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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ты был образцом для сотен. Ты спас тысячи". На передовой в Украине погиб парамедик Евгений Храпко

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Друзья и коллеги Храпко называют его "крестным отцом" всех боевых медиков в Украине
Друзья и коллеги Храпко называют его "крестным отцом" всех боевых медиков в Украине
Фото: Євген Храпко / Facebook

11 июня на фронте погиб опытный украинский парамедик, инструктор по тактической медицине Евгений Храпко, с 2014 года лично спасший жизнь многим раненым военным и многих научивший оказывать первую помощь. Об этом сообщили в соцсетях его друзья и знакомые.

Основательница батальона "Госпитальеры", народный депутат Яна Зинкевич подтвердила, что Храпко погиб 11 июня. Он служил в 92-й ОМБр. 

"Большая потеря не только для 92-й бригады, но и для нас всех", – подчеркнула Зинкевич.

Скриншот: Iryna Guk / Facebook
Скриншот: Iryna Guk / Facebook

Боевой медик, соавтор проекта "РеаніМетро" Мария Назарова написала, что Храпко был для нее "единоличным представителем мировой тактической медицины в Украине".

"Потеря для всей Украины. Невероятно тяжелая. Ты был незаменим. Ты был лучшим в своем деле. Ты был примером для сотен. Ты спас тысячи", – написала Назарова. 

Она рассказала, что Храпко был ключевым человеком в 205-м Учебном центре тактической медицины ВСУ.

"Он писал учебные планы, организовывал всю инструкторскую работу, практически строил центр. Вычитывал программы, пока они не стали идеальными в каждой букве и в каждом абзаце. Писал важный и одновременно смешной документ (в синей папке с золотым тиснением!) под названием "Замысел". Во всяком вопросе по протоколам и преподаванию я советовалась с Женей. Мы учились вместе у американцев на курсе боевого медика, и Женя был лучшим во всем", – написала Назарова. 

Она подчеркнула, что невозможно сосчитать, скольких людей он лично спас и скольких обучил. 

"Позывный у Жени был Bialy, потому что он любил польскую военную реконструкцию, но для удобства переименовался в Вайт. И только близкие любя называли его Шестиглазым (за две пары очков – с диоптриями и сверху – тактические)", – поделилась медик. 

https://www.facebook.com/nazarova.masha/posts/5699467966779646

Храпко был одним из лучших боевых медиков в Украине, заявила волонтер, представитель экспертного совета при Министерстве по делам ветеранов Татьяна Измайлова. 

"Высокопринципиальный, высокопрофессиональный, требовательный к себе и всему, что касается обучения, спасения людей, стандартов… Вечная тебе память, друг!" – написала она. 

https://www.facebook.com/tatyana.izmailova/posts/5143294772414212

Боевой медик, соавтор проекта "РеаніМетро" Мила Макарова считает, что Храпко по праву можно назвать "крестным отцом" всех боевых медиков в Украине.

"Женя был из тех, кто многое делает, но мало рассказывает об этом, поэтому масштаб его вклада в военную медицину знают только те, кому удалось поработать с ним лично... У Жени был блестящий мегаум, чрезвычайная ответственность, невыносимая скрупулезность и тяжелый характер", – рассказала она. 

По словам Макаровой, до начала российской агрессии Храпко был программистом и массажистом, а с 2014 года занялся тактической медициной. Когда объявили о наборе на американский курс Combat Medic 68W, подписал контракт и пошел служить – "не только чтобы стать профессиональным боевым медиком, но и чтобы приложить максимум усилий по внедрению этого курса в Украине". В 2019-м году он уволился из ВСУ, занимался инструктажем. 

"С начала полномасштабного вторжения Женя пошел служить в 92-ю бригаду – работал в медицинской эвакуации, вывез и спас сотни раненых и погиб, делая то, во что он верил и что любил", – написала Макарова.

https://www.facebook.com/mila.s.makarova/posts/2304415889711879

Похоронили Храпко 14 июня на Аллее Славы в Харькове, сообщило Общественное. Ему было 38 лет. 

По информации Общественного, медик погиб во время эвакуации раненых военных в Харьковской области. По предварительным данным, автомобиль наехал на мину.

Контекст:

Храпко родился в Николаеве. Там же окончил Национальный университет кораблестроения, получив профессию инженера-программиста. Парамедицине учился в 2014 году в Харькове и фактически стоял у истоков тактической медицины в Украине, сообщила "Новинарня"

Он также работал инженером симуляционного центра медфакультета ХНУ имени Каразина, рассказали в вузе. 

Теги: медицина, смерть, военные, некролог, украинский военный, война России против Украины, медики, Яна Зинкевич, погибшие, экстренная медицина
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