У оккупантов из-за потерь в Украине нехватка офицеров, в армии РФ массово раздают звание "младшего лейтенанта" – украинская разведка

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 40 500 российских оккупантов Фото: ЕРА

По информации ведомства, чтобы заполнить вакансии, в оккупационных войсках началось массовое присвоение офицерского звания "младший лейтенант" военным сержантского состава, несмотря на то, что они не имеют необходимого опыта и образования.

"Еще одна причина дефицита кадров – нежелание военнослужащих ВС и Росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины. В том числе из-за того, что их часто включают в состав так называемых сводных подразделений, которые формируются не по профессиональному признаку. В результате большое количество военных у них не имеют должной подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь", – говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным украинской разведки, многие оккупанты, принимавшие участие в боевых действиях, не желают возвращаться в свои подразделения, указывая в качестве причины отказа проблемы со здоровьем.

"Чтобы предотвратить "отток кадров", руководство ВС РФ формирует военно-врачебные комиссии. Их главная задача – выявление военнослужащих, имитирующих заболевания и ранения для уклонения от участия в боевых действиях", – отметили в Минобороны.

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