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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У оккупантов из-за потерь в Украине нехватка офицеров, в армии РФ массово раздают звание "младшего лейтенанта" – украинская разведка

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 40 500 российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 40 500 российских оккупантов
Фото: ЕРА

Российская армия из-за серьезных потерь личного состава в Украине столкнулась с нехваткой офицеров. Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации ведомства, чтобы заполнить вакансии, в оккупационных войсках началось массовое присвоение офицерского звания "младший лейтенант" военным сержантского состава, несмотря на то, что они не имеют необходимого опыта и образования.

"Еще одна причина дефицита кадров – нежелание военнослужащих ВС и Росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины. В том числе из-за того, что их часто включают в состав так называемых сводных подразделений, которые формируются не по профессиональному признаку. В результате большое количество военных у них не имеют должной подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь", – говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным украинской разведки, многие оккупанты, принимавшие участие в боевых действиях, не желают возвращаться в свои подразделения, указывая в качестве причины отказа проблемы со здоровьем.

"Чтобы предотвратить "отток кадров", руководство ВС РФ формирует военно-врачебные комиссии. Их главная задача – выявление военнослужащих, имитирующих заболевания и ранения для уклонения от участия в боевых действиях", – отметили в Минобороны.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0n6MMuJMjDQkNEom1PkQGUJUKqMntTYCmR1quyL69ZDtTtbaTEyYZtvHfisEf1hABl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 40 500 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, оккупация, разведка, Минобороны, ВСУ, война России против Украины
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