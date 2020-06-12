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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участникам разведсети российского Генштаба в Украине объявили подозрение

Группа "Сапфир" через социальные сети проводила специальные пропагандистские акции, распространяла фейковые новости для дискредитации украинского войска и обострения социально-политической обстановки на территории страны, отмечают в Службе безопасности Украины.

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СБУ выяснила, что группа "Сапфир" собирала информацию о дислокации, структуре, численности военных операции Объединенных сил
СБУ выяснила, что группа "Сапфир" собирала информацию о дислокации, структуре, численности военных операции Объединенных сил
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум представителям террористической организации "ЛНР" и их куратору – кадровому офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Они руководили антиукраинским информационным подразделением, известным как группа "Сапфир", отмечает 12 июня СБУ.

Следствие установило, что группа занималась обеспечением информационного сопровождения гибридной агрессии против Украины. Через социальные сети они проводили специальные пропагандистские акции, распространяли фейковые новости для дискредитации украинского войска и обострения социально-политической обстановки на территории страны.

Отдельным направлением деятельности подразделения был сбор разведывательной информации о дислокации, структуре, численности и маршрутах передвижения военных подразделений, задействованных в проведении операции Объединенных сил, выяснили украинские спецслужбы.

Сейчас двум ключевым участникам информгруппы – "чиновнику" и руководительнице бандформирования "народной милиции" террористической организации "ЛНР" дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Действия российского куратора квалифицированы как подстрекательство к государственной измене.

В СБУ отметили, что ранее им инкриминировались ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

В марте 2019 года СБУ задержала членов разведывательной сети "Сапфир". По данным спецслужб, ее создал сотрудник Генштаба РФ подполковник Александр Сазонов, а возглавила завербованная российской разведкой гражданка Украины Екатерина Василина, уроженка и жительница Луганска. Для координации с "органами власти ЛНР" россияне использовали завербованного "советника правительства ЛНР", гражданина Украины Андрея Тимохина.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, война в Украине, Генштаб РФ, ЛНР
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