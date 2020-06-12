Участникам разведсети российского Генштаба в Украине объявили подозрение

Группа "Сапфир" через социальные сети проводила специальные пропагандистские акции, распространяла фейковые новости для дискредитации украинского войска и обострения социально-политической обстановки на территории страны, отмечают в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум представителям террористической организации "ЛНР" и их куратору – кадровому офицеру Генштаба Вооруженных сил России. Они руководили антиукраинским информационным подразделением, известным как группа "Сапфир", отмечает 12 июня СБУ.

Следствие установило, что группа занималась обеспечением информационного сопровождения гибридной агрессии против Украины. Через социальные сети они проводили специальные пропагандистские акции, распространяли фейковые новости для дискредитации украинского войска и обострения социально-политической обстановки на территории страны.

Отдельным направлением деятельности подразделения был сбор разведывательной информации о дислокации, структуре, численности и маршрутах передвижения военных подразделений, задействованных в проведении операции Объединенных сил, выяснили украинские спецслужбы.

Сейчас двум ключевым участникам информгруппы – "чиновнику" и руководительнице бандформирования "народной милиции" террористической организации "ЛНР" дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Действия российского куратора квалифицированы как подстрекательство к государственной измене.

В СБУ отметили, что ранее им инкриминировались ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.