Украина получил от партнеров $244 млн на разминирование – Минэкономики

15 стран выступят донорами для помощи Украине в разминировании Фото: depositphotos.com

По ее словам, средства выделят доноры, среди которых США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария и Корея, а также Фонд Говарда Баффета.

Кроме этого, до конца 2023 года Украина должна получить оборудование от иностранных партнеров:

10 машин для разминирования хорватской компании DOK-ING;

10 машин от Global Clearance Solutions;

почти 200 пиротехнических машин;

более 600 металлодетекторов;

50 подрывных машин;

индивидуальные наборы для разминирования;

взрывозащитные костюмы;

квадрокоптеры;

роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов.

С хорватской компанией DOK-ING и датской Hydrema Киев договорился о локализации их производства в Украине.