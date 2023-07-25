Украина получил от партнеров $244 млн на разминирование – Минэкономики

По ее словам, средства выделят доноры, среди которых США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария и Корея, а также Фонд Говарда Баффета.
Кроме этого, до конца 2023 года Украина должна получить оборудование от иностранных партнеров:
С хорватской компанией DOK-ING и датской Hydrema Киев договорился о локализации их производства в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс. км² территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.
Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, так как враг находился там дольше всего, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
В Минобороны планируют привлечь к разминированию территории Украины 5 тыс. специалистов.
21 июня руководитель противоминной деятельности Программы развития ООН в Украине Пол Хеслоп отметил, что на расчистку территории от наземных мин потребуется до $300 млн в год в течение следующих пяти лет.