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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина получил от партнеров $244 млн на разминирование – Минэкономики

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15 стран выступят донорами для помощи Украине в разминировании
15 стран выступят донорами для помощи Украине в разминировании
Фото: depositphotos.com

Украина получит более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования территорий. Об этом 25 июля сообщила в Facebook министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, средства выделят доноры, среди которых США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария и Корея, а также Фонд Говарда Баффета.

Кроме этого, до конца 2023 года Украина должна получить оборудование от иностранных партнеров:

  • 10 машин для разминирования хорватской компании DOK-ING;
  • 10 машин от Global Clearance Solutions;
  • почти 200 пиротехнических машин;
  • более 600 металлодетекторов;
  • 50 подрывных машин;
  • индивидуальные наборы для разминирования;
  • взрывозащитные костюмы;
  • квадрокоптеры;
  • роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов.

С хорватской компанией DOK-ING и датской Hydrema Киев договорился о локализации их производства в Украине.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/pfbid0oDRfqWWQYPA3DHpDfdH9hnkEHxahbAwFMbYj7kbJQAZS8LZyowpi7BhVUnGh9d63l

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс. км² территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.

Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, так как враг находился там дольше всего, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Минобороны планируют привлечь к разминированию территории Украины 5 тыс. специалистов.

21 июня руководитель противоминной деятельности Программы развития ООН в Украине Пол Хеслоп отметил, что на расчистку территории от наземных мин потребуется до $300 млн в год в течение следующих пяти лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Германия, Украина, Великобритания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Дания, война, Норвегия, война России против Украины, разминирование
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