Украина рассматривает девять сценариев военной агрессии со стороны России – Арестович

"Что касается современного военно-политического руководства Украины, то могу сказать одно: что первое – мы исходим из того, что война уже идет, а второе – что она может пойти по пути эскалации и приобрести, например, вид полномасштабного конфликта. [...] Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются", – сказал он.
Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что "подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны".
"Обеспечивается стратегическая безопасность страны с партнерами по НАТО и странами-соседями, это плановая деятельность. Министр обороны США Остин [Ллойд] прилетает на следующей неделе. Будем осуществлять следующие этапы планирования и взаимодействий вплоть до производства совместной с США вооруженной военной техники, это также в планах", – объяснил Арестович.
По его словам, в Украине "рекордный военный бюджет", а в районе Василькова Киевской области строится научно-исследовательский центр по беспилотным летательным аппаратам.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В августе 2021 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что украинская армия готова к отражению полномасштабной агрессии России. "Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность – подготовке к отражению широкомасштабного наступления", – отметил он.