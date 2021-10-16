Украина рассматривает девять сценариев военной агрессии со стороны России – Арестович

"Что касается современного военно-политического руководства Украины, то могу сказать одно: что первое – мы исходим из того, что война уже идет, а второе – что она может пойти по пути эскалации и приобрести, например, вид полномасштабного конфликта. [...] Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматриваются", – сказал он.

Спикер украинской делегации в ТКГ отметил, что "подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны".

"Обеспечивается стратегическая безопасность страны с партнерами по НАТО и странами-соседями, это плановая деятельность. Министр обороны США Остин [Ллойд] прилетает на следующей неделе. Будем осуществлять следующие этапы планирования и взаимодействий вплоть до производства совместной с США вооруженной военной техники, это также в планах", – объяснил Арестович.

По его словам, в Украине "рекордный военный бюджет", а в районе Василькова Киевской области строится научно-исследовательский центр по беспилотным летательным аппаратам.