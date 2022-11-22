Украина вернула домой тела 33 погибших защитников, процесс переговоров об их передаче идет постоянно – уполномоченный

Украина сегодня вернула родным тела 33 погибших, всего за время работы офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, удалось вернуть тела 696 защитников, сказано в релизе.
Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что процесс переговоров по передаче тел идет постоянно.
"Совместными усилиями стремимся как можно скорее вернуть семьям тела защитников, чтобы они могли достойно почтить их память", – заверил он.
Украину защищают более 1 млн человек, сообщил в июле министр обороны Алексей Резников. Он отметил, что в связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня заявил, что "там, где мы теряем одного человека, Россия теряет пять человек". Потери среди украинских военнослужащих на 22 августа, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, составили около 9 тыс. человек.
В конце сентября Котенко сообщал, что с мая с временно оккупированных территорий Украины вернули 564 тела погибших украинских военнослужащих, на тот момент ему было известно о местонахождении еще 492 убитых защитников на оккупированной территории.