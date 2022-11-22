Украина вернула домой тела 33 погибших защитников, процесс переговоров об их передаче идет постоянно – уполномоченный

Украина сегодня вернула родным тела 33 погибших, всего за время работы офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, удалось вернуть тела 696 защитников, сказано в релизе.

Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что процесс переговоров по передаче тел идет постоянно.

"Совместными усилиями стремимся как можно скорее вернуть семьям тела защитников, чтобы они могли достойно почтить их память", – заверил он.