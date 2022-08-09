Украина вернула тела еще 17 погибших военных

"Украина вернула тела еще 17 своих защитников", – говорится в сообщении.
Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам пропавших без вести людей Олега Котенко и силовых структур Украины.
"Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – отметили в министерстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти информировали о возврате тел погибших начиная со 2 июня.
По информации Котенко на 5 августа, удалось вернуть с временно оккупированных территорий более 500 тел погибших защитников Украины.