Украина вернула тела еще 17 погибших военных

Операция проводилась в соответствии с нормами Женевской конвенции, отметили в министерстве Фото: minre.gov.ua

"Украина вернула тела еще 17 своих защитников", – говорится в сообщении.

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам пропавших без вести людей Олега Котенко и силовых структур Украины.

"Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", – отметили в министерстве.

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