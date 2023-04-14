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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела еще 82 павших защитников

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Передача тел погибших проводится в соответствии с нормами Женевской конвенции, уточнили в министерстве
Передача тел погибших проводится в соответствии с нормами Женевской конвенции, уточнили в министерстве
Фото: telegraf.in.ua (иллюстративное)

14 апреля Украине удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Тела погибших забрали с временно оккупированной РФ территории Украины.

"Передача тел... состоялась при содействии офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами. Передача тел погибших проводится в соответствии с нормами Женевской конвенции", – говорится в сообщении.

Предыдущий раз передача тел погибших прошла 24 марта.

Контекст:

Украинские власти не называют потери сил обороны Украины в войне. Последний раз их в начале декабря 2022 года озвучивал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда он сказал, что погибло от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военнослужащих.

В интервью Bild, которое вышло 3 марта 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников не стал называть точные потери Украины. "Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь россиян. Есть разница между украинцами и россиянами: россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо, а для нас дорога жизнь каждого солдата", – сказал он.

Потери российских оккупантов, по оценке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 14 апреля, превысили 181 тыс. человек.

Теги: военные, украинский военный, война России против Украины, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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