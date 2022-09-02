ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вышла из числа основателей Объединенного института ядерных исследований – Кабмин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прекратить сотрудничество со страной-агрессором призвал Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН)
Прекратить сотрудничество со страной-агрессором призвал Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН)
Фото: ЕРА

Украина приостановила членство в Объединенном институте ядерных исследований - международной научно-исследовательской организации, расположенной в городе Дубно Московской области России, сообщает правительственный портал.

Институт был основан 18 странами в 1956 году. Основными направлениями его деятельности являются теоретические и экспериментальные исследования в ядерной физике, физике элементарных частиц и конденсированного состояния веществ, говорится в решении Кабмина.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) объявил неприемлемым сотрудничество со страной-агрессором и принял меры по приостановке сотрудничества с ней.

Решение Украины принято в соответствии с этими мерами. Украинские ядерщики осуждают российских коллег за "отстраненность и бездействие" в отношении властей России, развязавших войну, написано в документе.

Теги: Россия, Украина, санкции, ядерная программа, война России против Украины, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Филолог Авраменко позировал в спортзале
Филолог Авраменко позировал в спортзале
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (101270)
2
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (57701)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (44404)
4
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (42586)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (35325)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (25397)
7
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (25024)
8
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве (23524)
 
 
 
 