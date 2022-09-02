Украина вышла из числа основателей Объединенного института ядерных исследований – Кабмин

Институт был основан 18 странами в 1956 году. Основными направлениями его деятельности являются теоретические и экспериментальные исследования в ядерной физике, физике элементарных частиц и конденсированного состояния веществ, говорится в решении Кабмина.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) объявил неприемлемым сотрудничество со страной-агрессором и принял меры по приостановке сотрудничества с ней.

Решение Украины принято в соответствии с этими мерами. Украинские ядерщики осуждают российских коллег за "отстраненность и бездействие" в отношении властей России, развязавших войну, написано в документе.