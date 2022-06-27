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Украина вышла из двух договоров с Россией о ядерной безопасности

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Украина вышла из двух соглашений с РФ по ядерной безопасности, подписанных в 1996-м и 2002 году
Украина вышла из двух соглашений с РФ по ядерной безопасности, подписанных в 1996-м и 2002 году
Фото: depositphotos.com

Из-за полномасштабного вторжения России Украина вышла из двух международных договоров с Москвой в области сотрудничества по ядерной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования в Facebook.

Речь идет о:

  • соглашении о сотрудничестве между Минохраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью (подписанное в Вене 19 сентября 1996 года);
  • соглашении между Госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях (подписанное в Москве 14 августа 2002 года).

Приказ о выходе из соглашений 24 июня подписал и.о. главы ведомства Олег Кориков. Решение согласовано с Министерством иностранных дел, Минэкологиии и вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KNeF4oSeE4ALMBa9UUeQWNFTKAzFJF91HA9zVHujTGfxjQuFBg1P4JN6d5rp7Mwfl&id=100064837892613

Контекст:

Вскоре после вторжения России в Украину Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ядерная энергетика, война России против Украины, соглашение
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