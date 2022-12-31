Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника, а также три – по позициям зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.
Также украинские военные сбили разведывательный беспилотник типа "Орлан-10".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, пять складов боеприпасов, а также две радиолокационные станции захватчиков", – сообщили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 декабря, составили около 105 960 военных, 3029 танков, 283 самолета, 269 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".