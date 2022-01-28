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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская делегация в ТКГ не исключает идею проведения встреч в Стамбуле

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Россия хочет вернуть переговоры на площадку в Минске, отметил Костин
Россия хочет вернуть переговоры на площадку в Минске, отметил Костин
Фото: Andriy Kostin / Facebook

В трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ) обсуждается возможность проведения очных встреч в Стамбуле. Об этом 27 января в эфире программы "Информдень" на телеканале "Дом" сообщил глава украинской делегации в ТКГ Андрей Костин.

Он отметил, что ранее при обсуждении этой инициативы не возражала ни одна из сторон, однако РФ инициирует возвращение переговоров на площадку в Минске.

Костин добавил, что это неприемлемо как для Украины, так и для международных посредников.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ с 31 июля 2014 года. Из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ сейчас проходят в видеоформате. 

Отношения Украины и Беларуси стали напряженными в 2020 году на фоне выборов в Беларуси и в связи с последовавшими за ними протестами. В августе Беларусь, несмотря на просьбы украинских властей, отказалась выдавать боевиков ЧВК "Вагнер", которые подозреваются в участии в войне на Донбассе, а передала их России.

В апреле 2021 года Алексей Резников, который в то время был вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил, что после окончания пандемии коронавируса украинская делегация в ТКГ не будет ехать в Минск на переговоры по Донбассу из-за вражеской риторики Беларуси относительно Украины. 

26 января 2022 года спецпредставитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине и в контактной группе Микко Киннунен сообщил, что Турция предложила проводить встречи ТКГ в Стамбуле

Теги: Россия, Украина, Турция, боевики, Стамбул, война на Донбассе, Андрей Костин, ОРДЛО, ТКГ
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