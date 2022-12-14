Украинские военные за сутки отбили атаки российских оккупантов возле 14 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, противник пытался вести наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Новоселовское, Червонопоповка, Серебрянское и Белогоровка Луганской области, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Помимо этого, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.