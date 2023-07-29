Украинские войска продвинулись на 12 километров на бердянском направлении – ISW

Опираясь на данные российских военкоров, аналитики пишут, что Силы обороны атакуют в районе Курдюмовки и Андреевки в Донецкой области, а также продолжают продвигаться вдоль границы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорска и Урожайного.

"Некоторые блогеры признают, что 27 июля украинские войска захватили Старомайорск. Украинский источник утверждает, что Вооруженные силы Украины продвинулись на 10-12 км от основной линии обороны РФ на бердянском направлении... Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские войска могут наносить удары по всей глубине обороняющихся российских войск и что эти удары уничтожают российских командиров и нарушают российское командование и управление", – говорится в сообщении.

Накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты 247 десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались вступать в бой под Старомайорском из-за больших российских потерь и успеха ВСУ.