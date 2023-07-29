Украинские войска продвинулись на 12 километров на бердянском направлении – ISW

Опираясь на данные российских военкоров, аналитики пишут, что Силы обороны атакуют в районе Курдюмовки и Андреевки в Донецкой области, а также продолжают продвигаться вдоль границы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорска и Урожайного.
"Некоторые блогеры признают, что 27 июля украинские войска захватили Старомайорск. Украинский источник утверждает, что Вооруженные силы Украины продвинулись на 10-12 км от основной линии обороны РФ на бердянском направлении... Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские войска могут наносить удары по всей глубине обороняющихся российских войск и что эти удары уничтожают российских командиров и нарушают российское командование и управление", – говорится в сообщении.
Накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты 247 десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались вступать в бой под Старомайорском из-за больших российских потерь и успеха ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий.
27 июля ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области. До этого было известно об освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 28 июля 2023 года, составили: около 244 830 военных убитыми, 8161 боевая бронированная машина, 4190 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.