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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские войска продвинулись на 12 километров на бердянском направлении – ISW

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Украинские войска могут наносить удары по всей глубине обороняющихся российских войск Институт исследования войны
Украинские войска могут наносить удары по всей глубине обороняющихся российских войск – Институт исследования войны
Фото: ЕРА

Украинские войска ведут контрнаступление минимум на трех участках фронта и 28 июля продвинулись в районе Бахмута Донецкой области. Об этом в оперативном анализе 28 июля написал американский Институт исследования войны (ISW).

Опираясь на данные российских военкоров, аналитики пишут, что Силы обороны атакуют  в районе Курдюмовки и Андреевки в Донецкой области, а также продолжают продвигаться вдоль границы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорска  и Урожайного.

"Некоторые блогеры признают, что 27 июля украинские войска захватили Старомайорск. Украинский источник утверждает, что Вооруженные силы Украины продвинулись на 10-12 км от основной линии обороны РФ на бердянском направлении... Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские войска могут наносить удары по всей глубине обороняющихся российских войск и что эти удары уничтожают российских командиров и нарушают российское командование и управление", – говорится в сообщении.

Накануне Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты 247 десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались вступать в бой под Старомайорском из-за больших российских потерь и успеха ВСУ.

Графика: understandingwar.org
Графика: understandingwar.org

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий.

27 июля ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области. До этого было известно об освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 28 июля 2023 года, составили: около 244 830 военных убитыми, 8161 боевая бронированная машина, 4190 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Донецкая область, Бердянск, Авдеевка, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, ISW
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