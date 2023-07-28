Оккупанты все чаще отказываются участвовать в боевых действиях и выводят из строя свою технику – Генштаб ВСУ

Российские военнослужащие отказываются от участия в боевых действиях на востоке Украины из-за плохого морального состояния Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

"В районе Розовки Запорожской области около 60 военнослужащих страны-агрессора отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области", – сказано в сводке.

В Генштабе уточнили, что речь идет о российских оккупантах из состава 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Отмечается, что при этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Среди оккупантов стало больше саботажников и дезертиров, их отправляют на "мясные штурмы", сообщали в Генштабе в июне.

Так, по данным украинских военных, с позиций в Сватово Луганской области в начале июня сбежали около 40 оккупантов, в Араповке Луганской области боевые позиции покинули сразу около 90 россиян.

Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения. Об этом рассказала 27 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее данным, российские военные дезертируют и наносят себе увечья, чтобы не попасть в Украину.