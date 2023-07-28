Оккупанты все чаще отказываются участвовать в боевых действиях и выводят из строя свою технику – Генштаб ВСУ

"В районе Розовки Запорожской области около 60 военнослужащих страны-агрессора отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области", – сказано в сводке.
В Генштабе уточнили, что речь идет о российских оккупантах из состава 247-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.
Отмечается, что при этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.
Среди оккупантов стало больше саботажников и дезертиров, их отправляют на "мясные штурмы", сообщали в Генштабе в июне.
Так, по данным украинских военных, с позиций в Сватово Луганской области в начале июня сбежали около 40 оккупантов, в Араповке Луганской области боевые позиции покинули сразу около 90 россиян.
Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения. Об этом рассказала 27 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее данным, российские военные дезертируют и наносят себе увечья, чтобы не попасть в Украину.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий.
27 июля ВСУ освободили Старомайорское Донецкой области. До этого было известно об освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 28 июля 2023 года, составили: около 244 830 военных убитыми, 8161 боевая бронированная машина, 4190 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.