Украинский меценат Денис Парамонов отдает свой Bentley для помощи больницам

Денис Парамонов: Я очень хочу, чтобы вы присоединились к благотворительной миссии, поддержали наше начинание Фото: paramonovfund.com.ua

Парамонов отметил, что врачи работают сверхурочно и очень часто на грани своих возможностей, поэтому медицинские учреждения и их работники нуждаются в максимальном внимании общества.

"Наш фонд пытается облегчить их труд. Каждый день вместе с партнерами мы ведем переговоры, покупаем необходимое оборудование, расходные материалы, доставляем их в медицинские учреждения. Благодаря этим усилиям в Краматорской клинике появился аппарат МРТ, а Киевскому институту сердца, где буквально на днях была проведена пересадка сердца шестилетней девочке, передано дорогостоящее оснащение", – подчеркнул меценат.

Помощь фонда получили 60 больниц 10 областей Украины, и, по мнению Парамонова, нужно искать нестандартные шаги, чтобы увеличивать масштабы помощи медучреждениям.



"Мы потратили много собственных средств, но вместе с вами, с вашей поддержкой, я уверен, мы сможем еще больше и быстрее. Именно поэтому я очень хочу, чтобы вы присоединились к благотворительной миссии, поддержали наше начинание, внесли свой вклад в благородное дело", – цитирует пресс-служба мецената.



Bentley получит победитель розыгрыша, который состоится 30 июля – в день трехлетия Фонда Дениса Парамонова. Для того чтобы принять участие в акции, которая стартует 17 июля, нужно задонатить на специальный счет не менее 500 гривен, количество донатов не ограничено. Все собранные средства будут направлены на помощь больницам, подчеркнули в фонде.

Фото: paramonovfund.com.ua

