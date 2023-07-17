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Украинский меценат Денис Парамонов отдает свой Bentley для помощи больницам

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Денис Парамонов: Я очень хочу, чтобы вы присоединились к благотворительной миссии, поддержали наше начинание
Денис Парамонов: Я очень хочу, чтобы вы присоединились к благотворительной миссии, поддержали наше начинание
Фото: paramonovfund.com.ua

Украинский меценат Денис Парамонов заявил, что отдает свой автомобиль Bentley на благотворительность для помощи больницам. Об этом идет речь на сайте его благотворительного фонда. Автомобиль получит победитель розыгрыша, который пройдет 30 июля.

Парамонов отметил, что врачи работают сверхурочно и очень часто на грани своих возможностей, поэтому медицинские учреждения и их работники нуждаются в максимальном внимании общества.

"Наш фонд пытается облегчить их труд. Каждый день вместе с партнерами мы ведем переговоры, покупаем необходимое оборудование, расходные материалы, доставляем их в медицинские учреждения. Благодаря этим усилиям в Краматорской клинике появился аппарат МРТ, а Киевскому институту сердца, где буквально на днях была проведена пересадка сердца шестилетней девочке, передано дорогостоящее оснащение", – подчеркнул меценат.

Помощь фонда получили 60 больниц 10 областей Украины, и, по мнению Парамонова, нужно искать нестандартные шаги, чтобы увеличивать масштабы помощи медучреждениям.

"Мы потратили много собственных средств, но вместе с вами, с вашей поддержкой, я уверен, мы сможем еще больше и быстрее. Именно поэтому я очень хочу, чтобы вы присоединились к благотворительной миссии, поддержали наше начинание, внесли свой вклад в благородное дело", – цитирует пресс-служба мецената.

Bentley получит победитель розыгрыша, который состоится 30 июля – в день трехлетия Фонда Дениса Парамонова. Для того чтобы принять участие в акции, которая стартует 17 июля, нужно задонатить на специальный счет не менее 500 гривен, количество донатов не ограничено. Все собранные средства будут направлены на помощь больницам, подчеркнули в фонде. 

Фото: paramonovfund.com.ua

Фото: paramonovfund.com.ua

Контекст:

Фонд Дениса Парамонова предоставил новую мебель для обустройства комнат отдыха станции скорой помощи в Богодухове Харьковской области.

Также при содействии фонда в одной из больниц Донецкой области появился единственный в регионе МРТ-аппарат.

Теги: помощь, благотворительность, больницы, автомобиль, розыгрыш, Денис Парамонов
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