ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинское следствие объявило о подозрении подполковнику ВС РФ, который отдавал приказы о жестоком обращении с задержанными в Конотопе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подполковника ВС РФ подозревают в нарушении законов и обычаев войны
Подполковника ВС РФ подозревают в нарушении законов и обычаев войны
Фото: gp.gov.ua

Украинское следствие объявило подозрение подполковнику вооруженных сил РФ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 8 июня.

По данным следствия, подполковник вместе со своими подчиненными незаконно пересек государственную границу Украины в Сумской области.

"25 февраля на въезде в село Вязовое военные РФ на организованном ими блокпосту остановили автомобиль. Применяя физическую силу, они задержали водителя и перевезли на сельскохозяйственное предприятие. Там подполковник, чтобы запугать задержанного, отдал подчиненным приказ якобы расстрелять его. Мужчину заставили раздеться до нижнего белья и держали его в течение четырех-пяти часов с наручниками на руках рядом с черными полиэтиленовыми мешками, в которых, вероятно, находились тела. При этом температура в помещении была около +4 ºC. Затем мужчину отпустили", – сообщили в ведомстве.

28 февраля военные РФ по аналогичной схеме задержали еще двух местных жителей, развозивших хлеб.

"Подполковник приказал подчиненным надеть на них наручники и завязать глаза. Удерживали мужчин на том же предприятии. Задержанным, по указанию подполковника, систематически наносили удары оружейным прикладом. При этом у них требовали данные о гражданских жителях Конотопа с проукраинской позицией, расположении военных Вооруженных сил Украины в городе Конотопе и местах хранения оружия. Только 2 марта задержанных отпустили", – отметили в Офисе генпрокурора.

Подполковнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, Конотоп, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Как две капли воды". Павлик сравнил своего сына и себя в детстве. Фото
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
"Традиция нарушилась". Grosu в свой день рождения поделилась редким архивным снимком
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Решетник: Наша победа должна быть убедительной, безапелляционной и без единых уступок
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
Хайек в сиреневом бикини устроила танцы на столе для супруга
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
"Мы готовы отдать свои жизни, чтобы в Украине не было никакого "русского мира". Саливанчук в патриотическом образе высказалась о войне
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана
"Раз них...я думать не умеете займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
"Раз них...я думать не умеете – займитесь хотя бы чистописанием". Макаревич показал свои новые картины
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
  "Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Тоня Матвиенко показала рисунок своей дочери для Героев Украины. Видео
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
Шварценеггер получил в подарок от уроженца Бучи вышиванку. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
"Ощущения из прошлой жизни". Джамала впервые за три месяца войны вышла на прогулку со своими детьми. Фото
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
Осадчая объяснила, почему выступившая в Кремле перед оккупантами Повалий не может иметь украинское гражданство
  "Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский
  "Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский
Подкопаева высказалась о своей куме Ани Лорак, которая замалчивает войну РФ против Украины
Подкопаева высказалась о своей куме Ани Лорак, которая замалчивает войну РФ против Украины
"Нравится не нравится, НАТО расширяется". Галкин на концерте в Израиле высмеял Скабееву и Соловьева. Видео
"Нравится не нравится, НАТО расширяется". Галкин на концерте в Израиле высмеял Скабееву и Соловьева. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (323405)
2
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (172751)
3
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (112503)
4
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (87108)
5
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (81840)
6
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (62366)
7
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (48209)
8
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (44295)
 
 
 
 