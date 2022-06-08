Украинское следствие объявило о подозрении подполковнику ВС РФ, который отдавал приказы о жестоком обращении с задержанными в Конотопе

По данным следствия, подполковник вместе со своими подчиненными незаконно пересек государственную границу Украины в Сумской области.

"25 февраля на въезде в село Вязовое военные РФ на организованном ими блокпосту остановили автомобиль. Применяя физическую силу, они задержали водителя и перевезли на сельскохозяйственное предприятие. Там подполковник, чтобы запугать задержанного, отдал подчиненным приказ якобы расстрелять его. Мужчину заставили раздеться до нижнего белья и держали его в течение четырех-пяти часов с наручниками на руках рядом с черными полиэтиленовыми мешками, в которых, вероятно, находились тела. При этом температура в помещении была около +4 ºC. Затем мужчину отпустили", – сообщили в ведомстве.

28 февраля военные РФ по аналогичной схеме задержали еще двух местных жителей, развозивших хлеб.

"Подполковник приказал подчиненным надеть на них наручники и завязать глаза. Удерживали мужчин на том же предприятии. Задержанным, по указанию подполковника, систематически наносили удары оружейным прикладом. При этом у них требовали данные о гражданских жителях Конотопа с проукраинской позицией, расположении военных Вооруженных сил Украины в городе Конотопе и местах хранения оружия. Только 2 марта задержанных отпустили", – отметили в Офисе генпрокурора.

Подполковнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).