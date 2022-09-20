Установлены личности большинства коллаборантов, причастных к "референдуму" в Херсоне – замглавы облсовета

В Херсоне установлены личности людей, которые согласились работать в избирательных комиссиях для проведения так называемого референдума Фото: ЕРА

"Большинство людей, которые дали согласие на работу в избирательных комиссиях для проведения так называемого референдума, уже идентифицированы, и в дальнейшем будут идентифицированы все, кто собирается участвовать в этом действе", – говорится в сообщении.

Также Соболевский подчеркнул, что за свои поступки будет отвечать каждый коллаборант.