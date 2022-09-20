Установлены личности большинства коллаборантов, причастных к "референдуму" в Херсоне – замглавы облсовета

"Большинство людей, которые дали согласие на работу в избирательных комиссиях для проведения так называемого референдума, уже идентифицированы, и в дальнейшем будут идентифицированы все, кто собирается участвовать в этом действе", – говорится в сообщении.
Также Соболевский подчеркнул, что за свои поступки будет отвечать каждый коллаборант.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По данным украинской разведки, оккупанты собирались провести "референдумы" на захваченных территориях 11 сентября, когда в России будет единый день голосования.
5 августа назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму" о присоединении оккупированных территорий к России.