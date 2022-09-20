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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Установлены личности большинства коллаборантов, причастных к "референдуму" в Херсоне – замглавы облсовета

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В Херсоне установлены личности людей, которые согласились работать в избирательных комиссиях для проведения так называемого референдума
В Херсоне установлены личности людей, которые согласились работать в избирательных комиссиях для проведения так называемого референдума 
Фото: ЕРА

Установлены личности большинства людей, которые дали согласие на работу в избирательных комиссиях для проведения так называемого референдума в Херсоне. Об этом 20 сентября сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook.

"Большинство людей, которые дали согласие на работу в избирательных комиссиях для проведения так называемого референдума, уже идентифицированы, и в дальнейшем будут идентифицированы все, кто собирается участвовать в этом действе", – говорится в сообщении.

Также Соболевский подчеркнул, что за свои поступки будет отвечать каждый коллаборант.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iwzwcQgkNqufqpaPakdqLSUTSmSmHezWcM5Q3VVXXajhyxS1btbUYBZwBzNJfwTyl&id=100028374940771

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По данным украинской разведки, оккупанты собирались провести "референдумы" на захваченных территориях 11 сентября, когда в России будет единый день голосования.

5 августа назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму" о присоединении оккупированных территорий к России. 

Теги: Херсон, референдум, война России против Украины, облсовет, коллаборационизм, Юрий Соболевский, вторжение России в Украину
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