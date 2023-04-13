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В Александровке Николаевской области началась выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

В Александровке Гороховской территориальной общины Николаевской области Фонд Рината Ахметова начал раздавать местным жителям продуктовые наборы. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе Фонда.

"Это село находилось в оккупации с марта по ноябрь 2022 года. Люди живут дальше, пытаясь своими силами восстановить и возродить все что можно. И поддержка сейчас для них очень важна. Фонд Рината Ахметова отправил почти 4 тыс. продуктовых наборов жителям 19 населенных пунктов этой общины Николаевской области", – отметили в организации.

В пресс-службе подчеркнули, что в наборах – продукты продолжительного хранения: макароны, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и другое.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: продукты, помощь, Николаевская область, Фонд Рината Ахметова
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