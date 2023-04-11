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В 12 городах Украины мариупольцы получат продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

До конца мая вынужденные переселенцы из Мариуполя получат еще 20 тысяч продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова. Передача гуманитарной помощи осуществляется вместе с местными центрами поддержки Ямариуполя. Фонд сотрудничает с этой организацией почти год, сообщили в пресс-службе 11 апреля.

"В этот раз целевая помощь поступит в 12 городов. Это Днепр, Запорожье, Киев, Кропивницкий, Хмельницкий, Калуш, Львов, Одесса, Тернополь, Черкассы, Черновцы и Ужгород. В каждом из них от нескольких сот до тысяч мариупольцев начинают новую жизнь", – сказано в сообщении.

Около трети общего количества продуктовых наборов отправится в Киев, там сейчас работает две ячейки организации "ЯМариуполь".

"На втором месте – Днепр. Там также теперь живет немало людей, бежавших из временно оккупированного города. В составе наборов продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д." – отметили в Фонде.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Теги: Мариуполь, продукты, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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