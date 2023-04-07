В Славянске начали выдавать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

С начала полномасштабной войны Фонд передал около 189 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона Фото: akhmetovfoundation.org

"Наборы содержат долго хранящиеся продукты: муку, крупу, соль, макаронные изделия, сахар консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Они помогают людям, жизнь которых существенно осложнила война", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд передал около 189 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.