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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Славянске начали выдавать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

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С начала полномасштабной войны Фонд передал около 189 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
С начала полномасштабной войны Фонд передал около 189 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
Фото: akhmetovfoundation.org

В прифронтовой Славянск поступило почти 5,5 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова, гуманитарную помощь начали получать местные жители. В Фонде отметили, что в центре внимания – наиболее уязвимые категории граждан.

"Наборы содержат долго хранящиеся продукты: муку, крупу, соль, макаронные изделия, сахар консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Они помогают людям, жизнь которых существенно осложнила война", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд передал около 189 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Донецкая область, Славянск, продукты, помощь, Фонд Рината Ахметова
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