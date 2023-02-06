В Авдеевке расформировали опекунскую семью, чтобы вывезти ребенка из-под обстрелов. Опекуны уезжать не захотели

В полиции рассказали, что мальчик Саша учится в пятом классе, однако уже давно не имеет возможности посещать уроки.

Он жил в самом опасном районе Авдеевки – старой части города. Там проходит линия боевых действий, а до позиций российских оккупантов около километра. Полицейские подчеркнули, что в его доме нет ни электричества, ни других коммуникаций. Окна в доме забиты досками, поэтому внутри всегда темно.

"Минуты нет без прилета", – признаются опекуны ребенка, однако выехать и вывезти мальчика они отказались.

Чтобы спасти Саше жизнь, военная администрация Авдеевки расформировала опекунскую семью. Защиту мальчика взяла на себя его родная тетя, к которой и поехал Саша с помощью полицейских.

Сотрудники полиции вывезли Сашу на бронированном авто. Ребенка доставили в безопасное место, в дальнейшем он отправится с тетей в Киевскую область.