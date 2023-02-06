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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Авдеевке расформировали опекунскую семью, чтобы вывезти ребенка из-под обстрелов. Опекуны уезжать не захотели

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Сотрудники полиции вывезли Сашу на бронированном авто
Сотрудники полиции вывезли Сашу на бронированном авто
Скриншот: Поліція Донецької області / Facebook

Полицейские эвакуировали из Авдеевки Донецкой области мальчика, опекуны которого не хотели выезжать из регулярно обстреливаемого войсками РФ города. Для этого военной администрации Авдеевки пришлось вынести решение о расформировании опекунской семьи. Об этом сообщила 6 февраля полиция Донецкой области.

В полиции рассказали, что мальчик Саша учится в пятом классе, однако уже давно не имеет возможности посещать уроки.

Он жил в самом опасном районе Авдеевки – старой части города. Там проходит линия боевых действий, а до позиций российских оккупантов около километра. Полицейские подчеркнули, что в его доме нет ни электричества, ни других коммуникаций. Окна в доме забиты досками, поэтому внутри всегда темно.

"Минуты нет без прилета", – признаются опекуны ребенка, однако выехать и вывезти мальчика они отказались.

Чтобы спасти Саше жизнь, военная администрация Авдеевки расформировала опекунскую семью. Защиту мальчика взяла на себя его родная тетя, к которой и поехал Саша с помощью полицейских.

Сотрудники полиции вывезли Сашу на бронированном авто. Ребенка доставили в безопасное место, в дальнейшем он отправится с тетей в Киевскую область.

https://www.facebook.com/don.gunp/videos/1141015419917954/

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

По информации ОВА, на начало января Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, полиция, эвакуация, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, мальчик
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