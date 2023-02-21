В Бахмуте начали выдавать продуктовые наборы от Фонда Ахметова

"Несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие света, газа и отопления, в Бахмуте до сих пор живет около 5 тыс. человек, которые нуждаются в поддержке. В каждый из 4 тыс. переданных Фондом наборов вошли продукты с длительным сроком хранения: макароны, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в заявлении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто эвакуировался из региона. В пресс-службе уточнили, что за это время Фонд Ахметова передал более 500 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины, а с 24 февраля 2022 года украинцы получили более 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.