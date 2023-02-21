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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте начали выдавать продуктовые наборы от Фонда Ахметова

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В Бахмут направили около 4 тыс. продуктовых наборов от Фонда Ахметова
В Бахмут направили около 4 тыс. продуктовых наборов от Фонда Ахметова
Фото: akhmetovfoundation.org

В Бахмуте Донецкой области, где из-за постоянных атак российских оккупантов сложилась критическая гуманитарная ситуация, начали выдавать продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова, сообщается 21 февраля на сайте организации.

"Несмотря на постоянные обстрелы, отсутствие света, газа и отопления, в Бахмуте до сих пор живет около 5 тыс. человек, которые нуждаются в поддержке. В каждый из 4 тыс. переданных Фондом наборов вошли продукты с длительным сроком хранения: макароны, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в заявлении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто эвакуировался из региона. В пресс-службе уточнили, что за это время Фонд Ахметова передал более 500 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины, а с 24 февраля 2022 года украинцы получили более 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Контекст:

Пресс-служба Фонда уточняет, что с 2014 года помощь от Фонда Ахметова, структурных подразделений СКМ и футбольного клуба "Шахтер" получили более 18 млн человек.

Теги: гуманитарная помощь, вторжение, Фонд Рината Ахметова, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут
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