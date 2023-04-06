"В Берлине решили, что лучше не раздражать россиян". Мельник озвучил причину провала "Минска" и нормандского формата

"Почему провалился "Минск"? Почему потерпел крушение нормандский формат? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, "честным маклером", – считает экс-посол.
По его словам, интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений.
"Вместо того, чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер. Самое позднее с конца 2015 года немцы не могли не видеть, что [президент РФ Владимир] Путин не собирается ничего выполнять, что он просто-напросто затягивал время, начав на большой шахматной доске параллельно новую игру в Сирии", – подчеркнул Мельник.
Он добавил, что в течение весны – лета 2015 года россияне реально находились под жестким прессингом со стороны медиаторов, пытались договариваться, что-то обещать.
"А потом, помню, где-то в сентябре-октябре – очередная встреча в Берлине на вилле Борзиг на уровне глав МИД "Нормандской четверки". Вспоминается мне [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров, который едва ли не впервые был так счастлив, в хорошем настроении, радостно заявив: "Ребята, мне как раз позвонил Джон Керри (тогдашний госсекретарь США)", – после военной интервенции россиян в Дамаске, дав понять: "Ну вот и все, до свидания, Россия снова в большой игре с Вашингтоном, а тут мне уже нечего делать", – сказал замглавы МИД.
Мельник отметил, что тогда россияне начали "выруливать" из определенной международной изоляции, в которой они оказались после попытки аннексии Крыма.
"После того все переговоры N4 были, извините на слове, переливанием из пустого в порожнее. То есть немцы как посредники продолжали организовывать чуть ли не каждые две-три недели переговоры в разных форматах, готовили десятки проектов в основном мелких решений. Но все это было вхолостую. Как метко заметил президент [Украины Владимир] Зеленский в интервью газете FAZ, "нас водили, как лошадей по арене цирка". Этот громкий провал посреднической миссии еще будет иметь последствия для ФРГ", – подытожил он.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Переговоры об урегулировании конфликта велись в рамках трехсторонней контактной группы, также известной как Минская группа (Украина – ОБСЕ – Россия), и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.
24 февраля 2022 года Путин объявил об открытом полномасштабном вторжении российских войск в Украину.