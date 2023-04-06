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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В Берлине решили, что лучше не раздражать россиян". Мельник озвучил причину провала "Минска" и нормандского формата

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Последняя встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась в 2019 году
Последняя встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась в 2019 году
Фото: EPA

Основной причиной провала Минских соглашений и нормандского формата, призванных урегулировать ситуацию на Донбассе, стало нежелание Германии жестко добиваться от Москвы выполнения условий соглашения. Об этом заявил экс-посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Андрей Мельник в интервью "РБК-Украина" 6 апреля.

"Почему провалился "Минск"? Почему потерпел крушение нормандский формат? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, "честным маклером", – считает экс-посол.

По его словам, интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений.

"Вместо того, чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер. Самое позднее с конца 2015 года немцы не могли не видеть, что [президент РФ Владимир] Путин не собирается ничего выполнять, что он просто-напросто затягивал время, начав на большой шахматной доске параллельно новую игру в Сирии", – подчеркнул Мельник.

Он добавил, что в течение весны – лета 2015 года россияне реально находились под жестким прессингом со стороны медиаторов, пытались договариваться, что-то обещать.

"А потом, помню, где-то в сентябре-октябре – очередная встреча в Берлине на вилле Борзиг на уровне глав МИД "Нормандской четверки". Вспоминается мне [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров, который едва ли не впервые был так счастлив, в хорошем настроении, радостно заявив: "Ребята, мне как раз позвонил Джон Керри (тогдашний госсекретарь США)", – после военной интервенции россиян в Дамаске, дав понять: "Ну вот и все, до свидания, Россия снова в большой игре с Вашингтоном, а тут мне уже нечего делать", – сказал замглавы МИД.

Мельник отметил, что тогда россияне начали "выруливать" из определенной международной изоляции, в которой они оказались после попытки аннексии Крыма.

"После того все переговоры N4 были, извините на слове, переливанием из пустого в порожнее. То есть немцы как посредники продолжали организовывать чуть ли не каждые две-три недели переговоры в разных форматах, готовили десятки проектов в основном мелких решений. Но все это было вхолостую. Как метко заметил президент [Украины Владимир] Зеленский в интервью газете FAZ, "нас водили, как лошадей по арене цирка". Этот громкий провал посреднической миссии еще будет иметь последствия для ФРГ", – подытожил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Переговоры об урегулировании конфликта велись в рамках трехсторонней контактной группы, также известной как Минская группа (Украина – ОБСЕ – Россия), и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

24 февраля 2022 года Путин объявил об открытом полномасштабном вторжении российских войск в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, МИД, Берлин, ФРГ, Минский меморандум, Минские соглашения, нормандский формат, Андрей Мельник, война России против Украины
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