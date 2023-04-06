"В Берлине решили, что лучше не раздражать россиян". Мельник озвучил причину провала "Минска" и нормандского формата

"Почему провалился "Минск"? Почему потерпел крушение нормандский формат? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, "честным маклером", – считает экс-посол.

По его словам, интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений.

"Вместо того, чтобы жестко добиваться от Москвы безусловной имплементации Минских договоренностей, в Берлине решили, что лучше не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс носил сугубо технологический характер. Самое позднее с конца 2015 года немцы не могли не видеть, что [президент РФ Владимир] Путин не собирается ничего выполнять, что он просто-напросто затягивал время, начав на большой шахматной доске параллельно новую игру в Сирии", – подчеркнул Мельник.

Он добавил, что в течение весны – лета 2015 года россияне реально находились под жестким прессингом со стороны медиаторов, пытались договариваться, что-то обещать.

"А потом, помню, где-то в сентябре-октябре – очередная встреча в Берлине на вилле Борзиг на уровне глав МИД "Нормандской четверки". Вспоминается мне [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров, который едва ли не впервые был так счастлив, в хорошем настроении, радостно заявив: "Ребята, мне как раз позвонил Джон Керри (тогдашний госсекретарь США)", – после военной интервенции россиян в Дамаске, дав понять: "Ну вот и все, до свидания, Россия снова в большой игре с Вашингтоном, а тут мне уже нечего делать", – сказал замглавы МИД.

Мельник отметил, что тогда россияне начали "выруливать" из определенной международной изоляции, в которой они оказались после попытки аннексии Крыма.

"После того все переговоры N4 были, извините на слове, переливанием из пустого в порожнее. То есть немцы как посредники продолжали организовывать чуть ли не каждые две-три недели переговоры в разных форматах, готовили десятки проектов в основном мелких решений. Но все это было вхолостую. Как метко заметил президент [Украины Владимир] Зеленский в интервью газете FAZ, "нас водили, как лошадей по арене цирка". Этот громкий провал посреднической миссии еще будет иметь последствия для ФРГ", – подытожил он.