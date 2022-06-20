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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В британской разведке заявили, что авиация РФ не может добиться полного превосходства в воздухе в войне против Украины

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Россия в войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ, потеряла более 200 самолетов
Россия в войне против Украины, по данным Генштаба ВСУ, потеряла более 200 самолетов
Фото: EPA

Россия не может добиться превосходства в воздухе в войне против Украины. Об этом сообщило в Twitter 20 июня министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"В конфликте на сегодняшний день российские ВВС показали себя хуже. Их неспособность постоянно доставлять авиацию, вероятно, является одним из наиболее важных факторов очень ограниченного успеха российской кампании. Они не могут добиться полного превосходства в воздухе и действовали в рискованном стиле, редко проникая глубоко в тыл украинских войск", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что некоторые основные причины трудностей авиации РФ "перекликаются с проблемами сухопутных войск России".

"В течение многих лет большая часть боевой подготовки в России, скорее всего, разрабатывалась по сценарию и предназначалась для того, чтобы произвести впечатление на высокопоставленных чиновников, а не для развития активной инициативы среди летных экипажей. В то время как у России есть впечатляющий список относительно современных и боеспособных боевых самолетов, военно-воздушные силы также почти наверняка не смогли развить институциональную культуру и набор навыков, необходимых для того, чтобы их личный состав соответствовал стремлению России провести современную воздушную кампанию в западном стиле. Это привело к большим, чем планировалось, усилиям, приходящимся на сухопутные войска, которые истощаются; и на современные крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, заканчиваются", – заявили в разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 20 июня, достигли около 33,8 тыс. военных,  216 самолетов, 181 вертолет, 601 беспилотник и 130 крылатых ракет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Великобритания, авиация, разведка, война России против Украины
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