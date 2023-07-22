В центрах "ЯМариуполь" переселенцам передали 20 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

"Выдачи производились на базе гуманитарных хабов "ЯМариуполь". Городом, где был вручен первый набор, был Хмельницкий. Городом, где выдачи этой партии завершились, стал Тернополь. Подчеркнем, что сотрудничество Фонда с центрами поддержки "ЯМариуполь" разноплановое и оно продолжается", – сказано в сообщении.
В составе наборов – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
"Для людей, которые строят свою жизнь заново, эта помощь весома и ожидаема", – отметили в Фонде.
С 2014 года организация передала жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.