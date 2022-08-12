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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговской области женщина пошла в лес собирать грибы и подорвалась на растяжке – полиция

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Женщине оказали первую помощь
Женщине оказали первую помощь
Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

В Черниговской области женщина в лесу подорвалась на растяжке, которую установили российские оккупанты. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook 12 августа.

"Патрулируя территорию, полицейские группы реагирования патрульной полиции Черниговского района увидели на обочине женщину с велосипедом. Человек явно не мог самостоятельно двигаться, а одежда была пропитана кровью", – говорится в сообщении.

Женщине оказали первую медпомощь.

"Во время общения с пострадавшей полицейские узнали обстоятельства травмирования. Оказывается, женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась за грибами. Приблизительно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела растяжку – взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области", – говорится в сообщении.

В полиции призвали жителей региона не посещать леса.

https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/pfbid0tV24Qd5j3wFNHQUvmG4fNgigBUX14wApfsM3ag3FJMJK5pvWGcM1AEG9cAheMtqkl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины, в том числе Сумская и Черниговская области, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают регионы с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, полиция, Черниговская область, война России против Украины
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