В Черниговской области женщина пошла в лес собирать грибы и подорвалась на растяжке – полиция

"Патрулируя территорию, полицейские группы реагирования патрульной полиции Черниговского района увидели на обочине женщину с велосипедом. Человек явно не мог самостоятельно двигаться, а одежда была пропитана кровью", – говорится в сообщении.

Женщине оказали первую медпомощь.

"Во время общения с пострадавшей полицейские узнали обстоятельства травмирования. Оказывается, женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась за грибами. Приблизительно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела растяжку – взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области", – говорится в сообщении.

В полиции призвали жителей региона не посещать леса.