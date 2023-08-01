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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговскую область ночью пыталась проникнуть российская ДРГ, пограничники открыли по диверсантам огонь на поражение – Клименко

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По словам Клименко, наблюдательный пост пограничного отряда обнаружил четырех человек, которые двигались с территории РФ
По словам Клименко, наблюдательный пост пограничного отряда обнаружил четырех человек, которые двигались с территории РФ
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

В Семеновской общине Черниговской области минувшей ночью украинские пограничники остановили попытку российской диверсионно-разведывательной группы пересечь государственную границу Украины. Об этом 1 августа в Telegram сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"С помощью тепловизора наблюдательный пост пограничного отряда обнаружил четырех человек, которые двигались с территории страны-агрессора", – написал министр.

По его словам, по диверсантам сразу открыли огонь на поражение. В результате, попав под огонь украинских пограничников, враг вынужден был отступить.

"Для усиления этого направления на место выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и ВСУ", – добавил Клименко.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.

В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую и Черниговскую области, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают эти регионы с российской территории. В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.  

На черниговском и сумском направлениях в пограничье регулярно фиксируют проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными, заявлял 21 июля командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

27 июля украинские военные отбили нападение российской ДРГ в Сумской области.

В результате действий российских ДРГ гибли мирные жители, отмечали в Сумской ОВА.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Госпогранслужба, диверсанты, пограничники, ВСУ, война России против Украины, Игорь Клименко
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