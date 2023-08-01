В Черниговскую область ночью пыталась проникнуть российская ДРГ, пограничники открыли по диверсантам огонь на поражение – Клименко

По словам Клименко, наблюдательный пост пограничного отряда обнаружил четырех человек, которые двигались с территории РФ Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

"С помощью тепловизора наблюдательный пост пограничного отряда обнаружил четырех человек, которые двигались с территории страны-агрессора", – написал министр.

По его словам, по диверсантам сразу открыли огонь на поражение. В результате, попав под огонь украинских пограничников, враг вынужден был отступить.

"Для усиления этого направления на место выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и ВСУ", – добавил Клименко.