В Черниговскую область ночью пыталась проникнуть российская ДРГ, пограничники открыли по диверсантам огонь на поражение – Клименко

"С помощью тепловизора наблюдательный пост пограничного отряда обнаружил четырех человек, которые двигались с территории страны-агрессора", – написал министр.
По его словам, по диверсантам сразу открыли огонь на поражение. В результате, попав под огонь украинских пограничников, враг вынужден был отступить.
"Для усиления этого направления на место выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и ВСУ", – добавил Клименко.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую и Черниговскую области, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают эти регионы с российской территории. В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.
На черниговском и сумском направлениях в пограничье регулярно фиксируют проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными, заявлял 21 июля командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
27 июля украинские военные отбили нападение российской ДРГ в Сумской области.
В результате действий российских ДРГ гибли мирные жители, отмечали в Сумской ОВА.