Украинские военные отбили нападение российской ДРГ в Сумской области – Госпогранслужба

"Вчера наши силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ в Сумскую область. По таким группам украинские защитники (пограничники, подразделения ВСУ, Национальной гвардии) сразу открывают огонь при обнаружении. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы", – сказал Демченко

Он пояснил, что основная задача вражеских диверсантов – обнаружить расположение украинских военных. Кроме того, они стремятся разными способами нанести потери силам обороны, в частности, минируют местность.