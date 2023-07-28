Украинские военные отбили нападение российской ДРГ в Сумской области – Госпогранслужба

"Вчера наши силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ в Сумскую область. По таким группам украинские защитники (пограничники, подразделения ВСУ, Национальной гвардии) сразу открывают огонь при обнаружении. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы", – сказал Демченко
Он пояснил, что основная задача вражеских диверсантов – обнаружить расположение украинских военных. Кроме того, они стремятся разными способами нанести потери силам обороны, в частности, минируют местность.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, оккупировав в том числе часть Сумской области.
В начале апреля 2022 года северные регионы Украины, включая Сумскую и Черниговскую области, были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают эти регионы с российской территории. В мае 2023-го оккупанты увеличили обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей, сообщили в Минобороны Украины.
На черниговском и сумском направлениях в пограничье регулярно фиксируют проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными, заявлял 21 июля командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
В результате действий российских ДРГ гибли мирные жители, отмечали в Сумской ОВА.