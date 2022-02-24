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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Чугуеве в результате обстрела жилых домов погиб ребенок – ГСЧС

В результате обстрела есть погибший и раненые
В результате обстрела есть погибший и раненые
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В Чугуеве Харьковской области в результат обстрела города российскими восками погибло гражданское лицо, проинформировало 24 февраля в Facebook региональное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В 8.23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по адресу: Чугуев, микрорайон Авиатор, дом №157. Он возник в результате вражеских обстрелов. [...] В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что пожар был на втором, третьем и четвертом этажах.

"Эвакуировали из горящего дома 15 его жителей", – уточнили в ведомстве.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/322744456561721

Ранее сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что пригород Харькова российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч". Визуально опубликованное им видео похоже на фото из Чугуева, опубликованные ГСЧС.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.

По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.

В Украине ввели военное положение.

Теги: Россия, пожар, взрыв, ГСЧС, Харьковская область, раненые, Чугуев, Антон Геращенко, вторжение, обстрелы, война в Украине, взрывы, ребенок, погибшие, российские военные
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