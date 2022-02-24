В Чугуеве в результате обстрела жилых домов погиб ребенок – ГСЧС

В результате обстрела есть погибший и раненые Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"В 8.23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по адресу: Чугуев, микрорайон Авиатор, дом №157. Он возник в результате вражеских обстрелов. [...] В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что пожар был на втором, третьем и четвертом этажах.

"Эвакуировали из горящего дома 15 его жителей", – уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что пригород Харькова российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч". Визуально опубликованное им видео похоже на фото из Чугуева, опубликованные ГСЧС.