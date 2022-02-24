В Чугуеве в результате обстрела жилых домов погиб ребенок – ГСЧС

"В 8.23 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по адресу: Чугуев, микрорайон Авиатор, дом №157. Он возник в результате вражеских обстрелов. [...] В результате взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые", – говорится в сообщении.
В ГСЧС рассказали, что пожар был на втором, третьем и четвертом этажах.
"Эвакуировали из горящего дома 15 его жителей", – уточнили в ведомстве.
Ранее сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что пригород Харькова российские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня "Смерч". Визуально опубликованное им видео похоже на фото из Чугуева, опубликованные ГСЧС.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Началось новое вторжение российских войск.
По данным Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов", есть погибшие.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
В Украине ввели военное положение.