В Днепре продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова переселенцам из Лисичанска

"Получить помощь можно, обратившись в Центр оказания помощи жителям Лисичанской общины, релокировавшейся в Днепр. В состав продовольственной поддержки входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал Днепропетровской области более 66 тыс. продуктовых наборов", – сказано в сообщении.
Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.