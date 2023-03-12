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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова переселенцам из Лисичанска

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины
Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова продолжает выдачу гуманитарной помощи переселенцам с временно оккупированных территорий Луганской области, в том числе из Лисичанска. В Днепр для них Фонд передал почти 2 тыс. наборов с продуктами первой необходимости, сообщили 12 марта в пресс-службе организации.

"Получить помощь можно, обратившись в Центр оказания помощи жителям Лисичанской общины, релокировавшейся в Днепр. В состав продовольственной поддержки входят: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал Днепропетровской области более 66 тыс. продуктовых наборов", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Луганская область, Днепр, продукты, помощь, Лисичанск, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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