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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В годовщину российского вторжения в Украину Зеленский хочет посетить Генассамблею ООН –МИД

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Украина будет просить Генассамблею ООН поддержать формулу мира Зеленского
Украина будет просить Генассамблею ООН поддержать формулу мира Зеленского
Фото: EPA (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Организацию Объединенных Наций (ООН) в феврале, чтобы выступить на заседании Генассамблеи перед годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова в интервью Associated Press, опубликованном 14 января.

Она добавила, визит состоится, если этому будет способствовать ситуация с безопасностью. Кроме того, будет учитываться военная обстановка на фронте и информация от разведки Украины. 

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Генеральная Ассамблея уже запланировала дебаты на высоком уровне о войне на 23 февраля, за которыми последует министерское заседание Совета Безопасности 24 февраля.

Джапарова рассказала, что Украина хотела бы, чтобы ассамблея приняла одну из двух резолюций, которые Зеленский представит накануне годовщины вторжения. По поводу этих документов Киев еще консультируется с партнерами.

Первая резолюция будет касаться поддержки формулы мира из 10 пунктов Зеленского. Вторая – создания трибунала, который позволил бы привлечь Россию к ответственности за вторжение в Украину и совершенные преступления. 

Джапарова отметила, что необходимо "действовать шаг за шагом". Какую из этих резолюций будут пытаться утвердить первой, станет известно через одну-две недели, добавила она. 

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации".

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) состоится Глобальный саммит мира, инициированный Украиной.

Теги: Россия, Киев, Украина, ООН, вторжение, Сергей Кислица, Владимир Зеленский, резолюция, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Эмине Джапарова
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