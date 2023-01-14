В годовщину российского вторжения в Украину Зеленский хочет посетить Генассамблею ООН –МИД

Она добавила, визит состоится, если этому будет способствовать ситуация с безопасностью. Кроме того, будет учитываться военная обстановка на фронте и информация от разведки Украины.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Генеральная Ассамблея уже запланировала дебаты на высоком уровне о войне на 23 февраля, за которыми последует министерское заседание Совета Безопасности 24 февраля.

Джапарова рассказала, что Украина хотела бы, чтобы ассамблея приняла одну из двух резолюций, которые Зеленский представит накануне годовщины вторжения. По поводу этих документов Киев еще консультируется с партнерами.

Первая резолюция будет касаться поддержки формулы мира из 10 пунктов Зеленского. Вторая – создания трибунала, который позволил бы привлечь Россию к ответственности за вторжение в Украину и совершенные преступления.

Джапарова отметила, что необходимо "действовать шаг за шагом". Какую из этих резолюций будут пытаться утвердить первой, станет известно через одну-две недели, добавила она.