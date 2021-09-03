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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Госдепартаменте заявили, что США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу

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Кент: Я не жду нового специального представителя от США в Украине
Кент: Я не жду нового специального представителя от США в Украине
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Соединенные Штаты не планируют назначать специального представителя по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности", – сказал Кент, отвечая на вопрос о возможном назначении спецпредставителя по Донбассу.

Он добавил, что одно из обязательств США перед Украиной – не допустить использования Россией газопровода "Северный поток – 2" в качестве геополитического оружия.

"[Задача США] – помочь Украине избежать худших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие", – отметил Кент.

Контекст:

В июле 2017 года спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины был назначен Курт Волкер. На этой должности дипломат находился до сентября 2019 года. Он подал в отставку на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор тогдашнего президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер упоминался в жалобе.

Американский дипломат, экс-посол США в России Александр Вершбоу в апреле этого года предположил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает "две модели", одной из которых может быть назначение спецпредставителя США по вопросам Украины на переговорах с Россией, которым раньше был Волкер, но "возможно, с несколько более высоким статусом с учетом предыдущих должностей".

"Вторая модель состоит в том, чтобы кто-то взялся за этот вопрос как часть своих ежедневных рабочих обязанностей. Это может быть [госсекретарь США Энтони] Блинкен, это может быть заместитель госсекретаря [Венди] Шерман, это может быть заместитель госсекретаря [Виктория] Нуланд", – говорил Вершбоу.

21 июля советник Госдепартамента Дерек Шолле говорил, что Байден является спецпредставителем по Украине "во многих отношениях". "Он бывал тут шесть раз, больше, чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо", – отмечал Шолле.

Теги: Россия, США, Украина, Донбасс, Госдепартамент США, советник, конфликт, безопасность, Северный поток – 2, Джордж Кент, назначение, Амос Хохштайн
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