В Госдепартаменте заявили, что США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу

Кент: Я не жду нового специального представителя от США в Украине Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

"Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности", – сказал Кент, отвечая на вопрос о возможном назначении спецпредставителя по Донбассу.

Он добавил, что одно из обязательств США перед Украиной – не допустить использования Россией газопровода "Северный поток – 2" в качестве геополитического оружия.

"[Задача США] – помочь Украине избежать худших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие", – отметил Кент.