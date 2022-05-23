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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море в боевой готовности находятся два российских носителя крылатых ракет типа "Калибр" – Минобороны Украины

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По данным ведомства, основной целью российской армии остается попытка установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями
По данным ведомства, основной целью российской армии остается попытка установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями
Фото: ЕРА

В акватории Черного моря в полной боевой готовности находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", суммарный залп которых составляет до 16 ракет. Об этом 23 мая на брифинге, опубликованном Медиацентром Украина – Укринформ, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, основной целью российской армии остается попытка окружить группировку Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

"Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии боевого столкновения и в глубине обороны наших войск, в частности в Донецком операционном районе и на славянском направлении", – отметил спикер.

По данным Минобороны, на харьковском направлении оккупанты пытаются восстановить утраченное положение, применяют разведывательно-огневые комплексы, обстреливают районы сосредоточения украинской армии.

На донецком направлении основные усилия захватчики сосредоточили на бахмутском и северодонецком направлениях, пытаясь оцепить подразделения Объединенных сил в районах Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области.

На северодонецком направлении Вооруженные силы Украины принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских войск.

На криворожском и николаевском направлениях оккупанты не прекращают обстреливать позиции ВСУ, продолжают разрушать промышленную и социальную инфраструктуру, применяют разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.

"Корабли Черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку на приморском направлении", – добавил Мотузяник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

Теги: Россия, война, авиация, Вооруженные силы Украины, артиллерия, Минобороны, Александр Мотузяник, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли
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