В Черном море в боевой готовности находятся два российских носителя крылатых ракет типа "Калибр" – Минобороны Украины

По данным ведомства, основной целью российской армии остается попытка установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями Фото: ЕРА

По словам Мотузяника, основной целью российской армии остается попытка окружить группировку Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

"Агрессор ведет интенсивное огневое влияние тактическими ракетными комплексами и авиацией вдоль всей линии боевого столкновения и в глубине обороны наших войск, в частности в Донецком операционном районе и на славянском направлении", – отметил спикер.

По данным Минобороны, на харьковском направлении оккупанты пытаются восстановить утраченное положение, применяют разведывательно-огневые комплексы, обстреливают районы сосредоточения украинской армии.

На донецком направлении основные усилия захватчики сосредоточили на бахмутском и северодонецком направлениях, пытаясь оцепить подразделения Объединенных сил в районах Северодонецка и Лисичанска и выйти на административную границу Луганской области.

На северодонецком направлении Вооруженные силы Украины принимают меры, чтобы не допустить расширения участка вклинения и дальнейшего продвижения российских войск.

На криворожском и николаевском направлениях оккупанты не прекращают обстреливать позиции ВСУ, продолжают разрушать промышленную и социальную инфраструктуру, применяют разведывательно-огневые комплексы в составе беспилотной авиации, реактивную и ствольную артиллерию.

"Корабли Черноморского флота России в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку на приморском направлении", – добавил Мотузяник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)