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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьков едут продукты от Фонда Рината Ахметова

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В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тыс. продуктовых наборов для жителей востока Украины
В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тыс. продуктовых наборов для жителей востока Украины
Фото: obozrevatel.com

В Харьков отправились 6 тыс. продуктовых наборов. Их сформировал и отправил Фонд Рината Ахметова. Помощь предназначена для жителей города, наиболее пострадавших от войны, сообщили в пресс-службе фонда.

Также помощь получат люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро. В наборы входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Контролируют выдачу наборов представители местных властей. В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тыс. продуктовых наборов для жителей востока Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, напомнили в организации.

Теги: Харьков, война, продукты, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, пострадавшие
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