В Харьков едут продукты от Фонда Рината Ахметова

Также помощь получат люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро. В наборы входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Контролируют выдачу наборов представители местных властей. В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тыс. продуктовых наборов для жителей востока Украины.