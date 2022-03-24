В Харьков едут продукты от Фонда Рината Ахметова

Также помощь получат люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро. В наборы входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.
Контролируют выдачу наборов представители местных властей. В целом Фонд Рината Ахметова передает 100 тыс. продуктовых наборов для жителей востока Украины.
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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе, напомнили в организации.