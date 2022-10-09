В Харьковской области за минувшие сутки ранения получили три мирных жителя – ОВА

По его словам, накануне оккупанты из артиллерии обстреливали Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.
"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали три человека: 32-летнего мужчину – в Волчанске, 59-летнюю женщину – в Дворичанской общине. Наступил на мину в Дергачевской общине 39-летний мужчина, также госпитализирован. Состояние всех пострадавших среднее", – написал Синегубов.
Помимо этого, глава ОВА отметил, что подразделения ГСЧС Украины продолжают разминирование территорий. За сутки в Харьковской области обезвредили 633 взрывоопасных предмета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.