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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за минувшие сутки ранения получили три мирных жителя – ОВА

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Накануне оккупанты обстреливали Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов
Накануне оккупанты обстреливали Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegrаm

В Харьковской области за минувшие сутки ранения получили три мирных жителя. Об этом в Telegram 9 октября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, накануне оккупанты из артиллерии обстреливали Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали три человека: 32-летнего мужчину – в Волчанске, 59-летнюю женщину – в Дворичанской общине. Наступил на мину в Дергачевской общине 39-летний мужчина, также госпитализирован. Состояние всех пострадавших среднее", – написал Синегубов.

Помимо этого, глава ОВА отметил, что подразделения ГСЧС Украины продолжают разминирование территорий. За сутки в Харьковской области обезвредили 633 взрывоопасных предмета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, разминирование, ранение, Олег Синегубов, контрнаступление
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