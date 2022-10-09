В Харьковской области за минувшие сутки ранения получили три мирных жителя – ОВА

Накануне оккупанты обстреливали Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegrаm

По его словам, накануне оккупанты из артиллерии обстреливали Волчанск, а также населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали три человека: 32-летнего мужчину – в Волчанске, 59-летнюю женщину – в Дворичанской общине. Наступил на мину в Дергачевской общине 39-летний мужчина, также госпитализирован. Состояние всех пострадавших среднее", – написал Синегубов.

Помимо этого, глава ОВА отметил, что подразделения ГСЧС Украины продолжают разминирование территорий. За сутки в Харьковской области обезвредили 633 взрывоопасных предмета.

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