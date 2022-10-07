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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Найденные в Харьковской области "золотые" коронки оккупанты могли украсть у местного стоматолога. Полиция начала проверку

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В пыточной оккупантов обнаружили коробку с зубными коронками
В пыточной оккупантов обнаружили коробку с зубными коронками
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

Правоохранители проверяют информацию о том, что найденные в селе Пески-Радьковские в Харьковской области зубные протезы якобы принадлежат местному стоматологу. Об этом рассказал на брифинге 6 октября начальник следственного управления областного ГУНП Сергей Болвинов. Брифинг транслировал Kharkiv Media Hub.

По его словам, личность стоматолога установлена, с ним работают следователи. Каким образом были получены эти коронки, установит досудебное расследование. Назначена молекулярно-генетическая экспертиза, направленная на установление ДНК-профиля, что в дальнейшем даст возможность установить хозяев коронок, сказал он.

О найденных в пыточной оккупантов коронках Болвинов сообщил 4 октября. По его словам, в подвале одного из домов россияне удерживали и пытали пленных – как военных, так и мирных жителей.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03br5ctbqykg6A51qCeGFfjke68EWZhujZiDFMhE6Ap22YTnKgvkaou7vwy81fYnRl&id=100002276907245

Немецкое издание Bild, делая репортаж об освобожденном населенном пункте, поговорило с местным стоматологом. Он сказал, что по фото коронки похожи на те, что были украдены у него из кабинета, который разграбили россияне. Врач удалял пациентам плохие коронки, а оккупанты, возможно, подумали, что они из золота. Стоматолог уточнил, что на самом деле это нержавеющая сталь.

"Местные жители сообщили мне, что россияне, видимо, использовали это для запугивания людей", – добавил мужчина по имени Сергей.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и сдвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Во многих населенных пунктах, освобожденных от оккупантов, находят пыточные, где россияне мучили и убивали пленных и мирных жителей.

Теги: Харьковская область, пытки, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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