Найденные в Харьковской области "золотые" коронки оккупанты могли украсть у местного стоматолога. Полиция начала проверку

По его словам, личность стоматолога установлена, с ним работают следователи. Каким образом были получены эти коронки, установит досудебное расследование. Назначена молекулярно-генетическая экспертиза, направленная на установление ДНК-профиля, что в дальнейшем даст возможность установить хозяев коронок, сказал он.

О найденных в пыточной оккупантов коронках Болвинов сообщил 4 октября. По его словам, в подвале одного из домов россияне удерживали и пытали пленных – как военных, так и мирных жителей.

Немецкое издание Bild, делая репортаж об освобожденном населенном пункте, поговорило с местным стоматологом. Он сказал, что по фото коронки похожи на те, что были украдены у него из кабинета, который разграбили россияне. Врач удалял пациентам плохие коронки, а оккупанты, возможно, подумали, что они из золота. Стоматолог уточнил, что на самом деле это нержавеющая сталь.

"Местные жители сообщили мне, что россияне, видимо, использовали это для запугивания людей", – добавил мужчина по имени Сергей.