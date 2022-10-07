Найденные в Харьковской области "золотые" коронки оккупанты могли украсть у местного стоматолога. Полиция начала проверку

По его словам, личность стоматолога установлена, с ним работают следователи. Каким образом были получены эти коронки, установит досудебное расследование. Назначена молекулярно-генетическая экспертиза, направленная на установление ДНК-профиля, что в дальнейшем даст возможность установить хозяев коронок, сказал он.
О найденных в пыточной оккупантов коронках Болвинов сообщил 4 октября. По его словам, в подвале одного из домов россияне удерживали и пытали пленных – как военных, так и мирных жителей.
Немецкое издание Bild, делая репортаж об освобожденном населенном пункте, поговорило с местным стоматологом. Он сказал, что по фото коронки похожи на те, что были украдены у него из кабинета, который разграбили россияне. Врач удалял пациентам плохие коронки, а оккупанты, возможно, подумали, что они из золота. Стоматолог уточнил, что на самом деле это нержавеющая сталь.
"Местные жители сообщили мне, что россияне, видимо, использовали это для запугивания людей", – добавил мужчина по имени Сергей.
EXCLUSIVE @BILD: We spoke to local dentist Sergey in the village about this horror-photo: „The teeth look like the ones from my cabinet, my house was looted by russians. They come from people that I treated all these years. I took these teeth out.“ Story: https://t.co/nnIjHzvilN pic.twitter.com/c9S7X4XTnJ— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 5, 2022
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа заявила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и сдвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".
Во многих населенных пунктах, освобожденных от оккупантов, находят пыточные, где россияне мучили и убивали пленных и мирных жителей.