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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области начали восстанавливать амбулаторию при содействии Фонда братьев Суркисов

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Сейчас старое сооружение демонтируют
Сейчас старое сооружение демонтируют
Фото: fcdynamo.com

В Бучанском районе Киевской области начали восстанавливать Гуровщинскую медицинскую амбулаторию, которая в начале марта была полностью уничтожена пожаром в результате вражеских обстрелов. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе ФК "Динамо". Медучреждение реконструируют при поддержке Фонда братьев Суркисов.

Персонал амбулатории во время обстрелов успел эвакуироваться, но пока было возможно, оказывал медицинскую помощь населению в амбулатории. Перед началом полномасштабного вторжения России амбулатория была отремонтирована, модернизирована и получила новое оборудование. Учреждением пользовались около 6 тыс. жителей соседних населенных пунктов Гуровщинской общины.

"После деоккупации Киевской области начался сбор информации о благотворительных организациях, которые согласились бы восстановить очень нужную для нашей общины амбулаторию. На наш запрос откликнулись ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркисов, согласившиеся отстроить амбулаторию. Это заведение будет образцом для нашего медицинского центра, состоящего из многих подразделений, на него и будем ориентироваться в будущем", – рассказал директор Дмитровского медицинского центра Руслан Сурженко.

Когда после освобождения Киевской области провели экспертизу, выяснилось, что отремонтировать амбулаторию нельзя, нужно строить новое здание. Сейчас старое сооружение демонтируют. Подрядчик планирует завершить работы и открыть новую амбулаторию в ноябре этого года. Ее обещают сделать энергоэффективный и комфортной, а также оборудовать современной техникой. Восстановят медицинское учреждение за счет футбольного клуба "Динамо" (Киев) и Фонда братьев Суркисов.

"Это будет современное здание, оборудованное в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Надеюсь, люди будут посещать амбулаторию с удовольствием и получать там услуги такого уровня, которого заслуживают украинцы", – рассказал представитель генерального подрядчика строительных работ Валерий Христюк.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и Силами территориальной обороны.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Теги: Григорий Суркис, медицина, Динамо Киев, Игорь Суркис, Киевская область, строительство, благотворительный фонд , больницы, деоккупация
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