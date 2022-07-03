В Киевской области начали восстанавливать амбулаторию при содействии Фонда братьев Суркисов

Персонал амбулатории во время обстрелов успел эвакуироваться, но пока было возможно, оказывал медицинскую помощь населению в амбулатории. Перед началом полномасштабного вторжения России амбулатория была отремонтирована, модернизирована и получила новое оборудование. Учреждением пользовались около 6 тыс. жителей соседних населенных пунктов Гуровщинской общины.

"После деоккупации Киевской области начался сбор информации о благотворительных организациях, которые согласились бы восстановить очень нужную для нашей общины амбулаторию. На наш запрос откликнулись ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркисов, согласившиеся отстроить амбулаторию. Это заведение будет образцом для нашего медицинского центра, состоящего из многих подразделений, на него и будем ориентироваться в будущем", – рассказал директор Дмитровского медицинского центра Руслан Сурженко.

Когда после освобождения Киевской области провели экспертизу, выяснилось, что отремонтировать амбулаторию нельзя, нужно строить новое здание. Сейчас старое сооружение демонтируют. Подрядчик планирует завершить работы и открыть новую амбулаторию в ноябре этого года. Ее обещают сделать энергоэффективный и комфортной, а также оборудовать современной техникой. Восстановят медицинское учреждение за счет футбольного клуба "Динамо" (Киев) и Фонда братьев Суркисов.

"Это будет современное здание, оборудованное в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Надеюсь, люди будут посещать амбулаторию с удовольствием и получать там услуги такого уровня, которого заслуживают украинцы", – рассказал представитель генерального подрядчика строительных работ Валерий Христюк.