В Кремле недовольны сближением Кадырова с Пушилиным – Центр нацсопротивления

Потенциальный союз Кадырова и Пушилина не вызывает восторга в администрации Путина, заявили в ЦНС Фото: chechnyatoday.com

Отмечается, что 30 марта россияне сменили "главу правительства" оккупированной ими части Донецкой области. Вместо Виталия Хоценко, которого отправили работать в Омск (РФ), "главой правительства" назначен гражданин РФ Евгений Солнцев, который с июня был "заместителем" Хоценко.

В ЦНС сообщили, что всю свою жизнь Солнцев работал в РФ и не имел никакого отношения к Донецкой области. Его "назначение" расширяет его полномочия: теперь фактически именно он будет управлять регионом и контролировать финансовые потоки.

"Это реакция Москвы на сближение Пушилина и Кадырова. Пушилин годами играет лишь фиктивную роль и не имеет власти в регионе. Гауляйтер давно попал под влияние Кадырова, использующего Пушилина для [обеспечения] монопольного права на ограбление региона", – пояснили в Центре национального сопротивления.

Солнцев, поясняют в ЦНС, по задумке российской властной верхушки должен лишить Кадырова влияния на Донбассе и перехватить инициативу в работе с подрядчиками, ведь российские элиты соревнуются за право как можно быстрее "освоить средства" на "восстановление" оккупированных РФ украинских территорий.