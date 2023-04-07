В Кремле недовольны сближением Кадырова с Пушилиным – Центр нацсопротивления

Отмечается, что 30 марта россияне сменили "главу правительства" оккупированной ими части Донецкой области. Вместо Виталия Хоценко, которого отправили работать в Омск (РФ), "главой правительства" назначен гражданин РФ Евгений Солнцев, который с июня был "заместителем" Хоценко.
В ЦНС сообщили, что всю свою жизнь Солнцев работал в РФ и не имел никакого отношения к Донецкой области. Его "назначение" расширяет его полномочия: теперь фактически именно он будет управлять регионом и контролировать финансовые потоки.
"Это реакция Москвы на сближение Пушилина и Кадырова. Пушилин годами играет лишь фиктивную роль и не имеет власти в регионе. Гауляйтер давно попал под влияние Кадырова, использующего Пушилина для [обеспечения] монопольного права на ограбление региона", – пояснили в Центре национального сопротивления.
Солнцев, поясняют в ЦНС, по задумке российской властной верхушки должен лишить Кадырова влияния на Донбассе и перехватить инициативу в работе с подрядчиками, ведь российские элиты соревнуются за право как можно быстрее "освоить средства" на "восстановление" оккупированных РФ украинских территорий.
Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.
Подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.
"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.
В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.