В Луганской области задержали женщину, подозреваемую в связях с незаконными вооруженными формированиями

Во время обязательной проверки документов при перемещении через блокпост около 14.00 военные остановили 32-летнюю гражданку, жительницу одного из сел Луганской области. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что ее подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям, отметили в МВД.

Женщину задержали и доставили в местный отдел полиции. Ей инкриминируют преступление по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Санкция статьи в зависимости от квалификации предполагает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.