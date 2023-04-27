В Мелитополе погиб коллаборант и ранен его водитель. Мэр назвал фамилии

По его словам, погибший – Александр Мищенко, который после оккупации стал заместителем начальника фейкового управления внутренних дел Запорожской области и охранником "главы администрации" Мелитополя Галины Данильченко.
Ранение, по данным Федорова, получил Юрий Акимов, водитель и помощник Мищенко.
"Оккупанты не способны отыскать "виновных", поэтому берут первого, кто попадается под руку. После утренней "бавовны" схватили стоявшую на остановке девушку", – также сообщил мэр.
Ранее сообщалось, что в 5.20 в центральной части Мелитополя произошел взрыв у подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины, 67. Федоров сообщал, что подорвался один местных из коллаборантов, но имя не называл.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.