В Мелитополе погиб коллаборант и ранен его водитель. Мэр назвал фамилии

По его словам, погибший – Александр Мищенко, который после оккупации стал заместителем начальника фейкового управления внутренних дел Запорожской области и охранником "главы администрации" Мелитополя Галины Данильченко.

Ранение, по данным Федорова, получил Юрий Акимов, водитель и помощник Мищенко.

"Оккупанты не способны отыскать "виновных", поэтому берут первого, кто попадается под руку. После утренней "бавовны" схватили стоявшую на остановке девушку", – также сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что в 5.20 в центральной части Мелитополя произошел взрыв у подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины, 67. Федоров сообщал, что подорвался один местных из коллаборантов, но имя не называл.