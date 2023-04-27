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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе погиб коллаборант и ранен его водитель. Мэр назвал фамилии

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Федоров рассказал подробности об утреннем взрыве
Федоров рассказал подробности об утреннем взрыве
Фото: mediacenter.org.ua

В оккупированном Мелитополе Запорожской области в результате взрыва утром 27 апреля погиб один коллаборант и ранен второй. Их имена назвал мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его словам, погибший – Александр Мищенко, который после оккупации стал заместителем начальника фейкового управления внутренних дел Запорожской области и охранником "главы администрации" Мелитополя Галины Данильченко.

Ранение, по данным Федорова, получил Юрий Акимов, водитель и помощник Мищенко.

"Оккупанты не способны отыскать "виновных", поэтому берут первого, кто попадается под руку. После утренней "бавовны" схватили стоявшую на остановке девушку", – также сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что в 5.20 в центральной части Мелитополя произошел взрыв у подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины, 67. Федоров сообщал, что подорвался один местных из коллаборантов, но имя не называл.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

В последние недели власти Мелитополя регулярно сообщают о взрывах во временно оккупированном городе.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: взрыв, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров, коллаборационизм
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