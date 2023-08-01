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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны РФ заявили, что Герасимов якобы приезжал в Украину на передовую "на запорожском направлении". Из видео не понятно, правда это или нет

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Герасимов, как утверждают в МО РФ, побывал в "передовом пункте управления" оккупационными войсками на запорожском направлении
Герасимов, как утверждают в МО РФ, побывал в "передовом пункте управления" оккупационными войсками на запорожском направлении
Фото: mil.ru

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы побывал в зоне боевых действий и проверил передовой пункт управления группировки оккупационных российских войск на запорожском направлении. Об этом пресс-служба минобороны страны-оккупанта РФ заявила в Telegram 1 августа.

Минобороны РФ опубликовало видео с Герасимовым продолжительностью чуть более минуты, однако из него не понятно, где именно находится начальник российского Генштаба, так как нет никакой привязки к местности. Не указывается также, когда именно состоялся визит генерала на передовую.

Утверждается, что Герасимов интересовался текущей обстановкой и характером действий ВСУ на ореховском тактическом направлении, поручив оккупантам интенсивнее наносить по украинским силам превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.

В декабре 2022 года в минобороны РФ утверждали, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу "облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений", побывав через несколько дней будто бы и на позициях оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Анализ видео показал, что Шойгу летал на вертолете вдалеке от передовой, над северными районами временно оккупированного Крыма.

Контекст:

После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" (признанной международной преступной организацией) и ее основателя Евгения Пригожина российские военкоры сообщали, что Герасимова отстранили от командования боевыми действиями в Украине. Первые сообщения об этом появились еще 28 июня.

Герасимов после мятежа Пригожина и на фоне слухов об отстранении редко появляется на публике. До появления его на "передовой" 1 августа минобороны РФ 10 июля публиковало отрывок записи с совещания в штабе объединенной группировки войск, на котором присутствовал Герасимов.

Теги: оккупация, министерство обороны РФ, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, Генштаб РФ, Валерий Герасимов, российские оккупанты
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