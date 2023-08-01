В минобороны РФ заявили, что Герасимов якобы приезжал в Украину на передовую "на запорожском направлении". Из видео не понятно, правда это или нет

Герасимов, как утверждают в МО РФ, побывал в "передовом пункте управления" оккупационными войсками на запорожском направлении Фото: mil.ru

Минобороны РФ опубликовало видео с Герасимовым продолжительностью чуть более минуты, однако из него не понятно, где именно находится начальник российского Генштаба, так как нет никакой привязки к местности. Не указывается также, когда именно состоялся визит генерала на передовую.

Утверждается, что Герасимов интересовался текущей обстановкой и характером действий ВСУ на ореховском тактическом направлении, поручив оккупантам интенсивнее наносить по украинским силам превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.

В декабре 2022 года в минобороны РФ утверждали, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу "облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений", побывав через несколько дней будто бы и на позициях оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Анализ видео показал, что Шойгу летал на вертолете вдалеке от передовой, над северными районами временно оккупированного Крыма.