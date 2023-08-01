В минобороны РФ заявили, что Герасимов якобы приезжал в Украину на передовую "на запорожском направлении". Из видео не понятно, правда это или нет

Минобороны РФ опубликовало видео с Герасимовым продолжительностью чуть более минуты, однако из него не понятно, где именно находится начальник российского Генштаба, так как нет никакой привязки к местности. Не указывается также, когда именно состоялся визит генерала на передовую.
Утверждается, что Герасимов интересовался текущей обстановкой и характером действий ВСУ на ореховском тактическом направлении, поручив оккупантам интенсивнее наносить по украинским силам превентивные удары и вести контрбатарейную борьбу.
В декабре 2022 года в минобороны РФ утверждали, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу "облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений", побывав через несколько дней будто бы и на позициях оккупантов на временно оккупированных территориях Украины. Анализ видео показал, что Шойгу летал на вертолете вдалеке от передовой, над северными районами временно оккупированного Крыма.
После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" (признанной международной преступной организацией) и ее основателя Евгения Пригожина российские военкоры сообщали, что Герасимова отстранили от командования боевыми действиями в Украине. Первые сообщения об этом появились еще 28 июня.
Герасимов после мятежа Пригожина и на фоне слухов об отстранении редко появляется на публике. До появления его на "передовой" 1 августа минобороны РФ 10 июля публиковало отрывок записи с совещания в штабе объединенной группировки войск, на котором присутствовал Герасимов.