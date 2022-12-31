В МВД назвали количество разоблаченных ДРГ с 24 февраля

"По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1880 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности", – сказал Енин.

Ранее он сообщал, что в результате российских атак в Украине разрушено более 35 тыс. объектов критической инфраструктуры.