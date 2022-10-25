В Офисе президента назвали количество погибших и раненых мирных жителей за последние сутки

Больше всего пострадала Донецкая область – там насчитали 10 погибших, в том числе обнаружены трое убитых ранее. Ранены три человека.

В Запорожской области два человека пострадали.

В Харьковской области ранения получили четыре человека.

В Херсонской области ранен один мирный житель.

Всего в Украине по состоянию на 9.00 25 октября зафиксировано 10 погибших и 10 раненых.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

За время полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 68 420 оккупантов. Об этом 25 октября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.