В Запорожской области больница переполнена ранеными оккупантами – Федоров

По словам Федорова, медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "300-м".
Также есть предварительная информация о большом количестве погибших, но она нуждается в уточнении, добавил мэр Мелитополя.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.