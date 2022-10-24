В Запорожской области больница переполнена ранеными оккупантами – Федоров

Много российских оккупантов было ранено в Запорожской области Фото: EPA

По словам Федорова, медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "300-м".

Также есть предварительная информация о большом количестве погибших, но она нуждается в уточнении, добавил мэр Мелитополя.