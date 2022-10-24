ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области больница переполнена ранеными оккупантами – Федоров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Много российских оккупантов было ранено в Запорожской области
Много российских оккупантов было ранено в Запорожской области
Фото: EPA

После "прилетов" в месторасположение российских войск в Запорожской области больница во временно оккупированном Токмаке заполнена ранеными военнослужащими России. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров 24 октября в Telegram.

По словам Федорова, медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "300-м".

Также есть предварительная информация о большом количестве погибших, но она нуждается в уточнении, добавил мэр Мелитополя.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Запорожская область, раненые, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Токмак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"У меня похитили личные данные". El Кравчук пострадал от нового продюсера
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Боже мой, женщина, вы потрясающая". 43-летняя Pink показала фигуру в бикини
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
"Это личное оскорбление. Мерзко". Ясинский высказался о совладельце "Мотор Січі" Богуслаеве, который подозревается в работе на РФ
  Решетник планирует усыновить ребенка
  Решетник планирует усыновить ребенка
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
"Очень мощно, напеваю второй час". Крупин спел песню о смерти Путина. Видео
Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка за рекордную сумму
Последнее письмо Джона Леннона ушло с молотка за рекордную сумму
"Свет побеждает тьму". Никита Титов посвятил новую иллюстрацию экономии электричества из-за обстрелов инфраструктуры Украины россиянами
"Свет побеждает тьму". Никита Титов посвятил новую иллюстрацию экономии электричества из-за обстрелов инфраструктуры Украины россиянами
Во Флоренции отменили концерт ТНМК
Во Флоренции отменили концерт ТНМК
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
"Последний заплыв в море". 54-летняя Бруни снялась на пляже в спортивной куртке и плавках
Cardi B поссорилась с Мадонной
Cardi B поссорилась с Мадонной
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
Икона стиля, лучший гранатометчик и повар Батон. Боец теробороны создал серию комиксов о побратимах. Фото
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Крайне неприлично", "Колхозные тетки". 46-летнюю Волочкову пристыдили за фотосессию с 51-летней подругой
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Выглядит потрясающе", "Наша девочка". Меган Маркл вышла на прогулку в платье без бретелей
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
"Нас завернул Господь Бог". Могилевская с командой чуть не попала в эпицентр взрыва
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
Никитюк показала, чем занимается, когда отключают свет
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (108383)
2
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона (48928)
3
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (48596)
4
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО (45436)
5
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (43504) G
6
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37758)
7
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (36385)
8
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (31064)
 
 
 
 