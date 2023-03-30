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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В парламенте Австрии осудили бойкот Зеленского пророссийской партией

Бойкот Зеленскому устроили представители одной из пяти политсил парламента Австрии
Бойкот Зеленскому устроили представители одной из пяти политсил парламента Австрии
Фото: ЕРА

Четыре из пяти партий, представленных в парламенте Австрии, осудили действия представителей Партии свободы (FPO), бойкотировавшей выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Укринформ"

Райнгольд Лопатко – спикер по внешней политике Австрийской народной партии (ОVP), – которая вместе с партией "Зеленые" составляет правящую коалицию – поблагодарил Зеленского "за мужественную и решительную позицию в борьбе Украины за свободу против агрессора – России". 

"Мы привержены нашей системе ценностей, и, конечно, должны защищать ее от диктаторских режимов, таких как путинский. И даже здесь, в Австрии, как мы видим сегодня, друзья [президента РФ Владимира] Путина поощряются лидером партии FPО [Гербертом] Киклем представлять месседжи "Радио Москва" здесь, в Австрии. И сегодня снова все было четко продемонстрировано: Кикль – солидарен с Путиным, мы же стоим с народом Украины", – заявил он, приветствовав выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина. 

Выступление Зеленского в парламенте совместима с нейтралитетом Австрии, добавили представитель партии. 

Он обратил внимание, что Зеленский выступал ранее в ряде парламентов, но "там ни одна партия не повернулась спиной к народу Украины, как это сделала сегодня Партия свободы". Лопатко выразил сожаление действиями коллег по парламенту. 

Спикер партии "Зеленые" Ева Эрнст-Дзидзи заверила "Укринформ" в солидарности с Украиной. Война, развязанная Россией, – это "война не только против Украины и ее народа, а война, которая чрезвычайно угрожает стабильности во всем мире и подрывает глобальный порядок безопасности", подчеркнула она. 

Глава оппозиционной либеральной партии NEOS Беате Майнль-Райзингер тоже осудила бойкот FPО.

"Мне сегодня очень стыдно, что тоже у нас, здесь в парламенте, есть люди, которые не могут отличить жертву от преступника, не могут отличить захватническую войну от конфликта", – сказала она, назвав коллаборантами диктаторских режимов тех, кто "отводит взгляд в сторону" от борьбы украинского народа. 

Пророссийскую позицию FPО раскритиковал также заместитель председателя оппозиционной Социал-демократической партии Австрии Йорг Ляйхтфрид. 

Контекст:

Австрия – одна из трех стран, где до сегодняшнего дня Зеленский не выступал с обращениями после начала полномасштабной войны. Теперь в этом списке остались Венгрия и Болгария. 

В ходе обращения к парламенту Австрии сегодня Зеленский благодарил страну за гуманитарную помощь, предоставленную Украине, лечение украинцев, пострадавших в результате авиакатастрофы в Броварах в январе, говорил о формуле мира и разминировании Украины

Представители FPO присутствовали в начале выступления президента Украины, а потом ушли, оставив на столах таблички с лозунгами "Пространство для нейтралитета" и "Пространство для мира", а также с символикой партии. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Австрия, бойкот, Владимир Зеленский, парламент, партия
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